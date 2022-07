KUGOO Kirin G3 vi farà sfrecciare come su pista

I monopattini elettrici sono ormai un mezzo di trasporto alla portata di tutti e soprattutto sono ovunque. Ma a volte si prova a volere di più, come nel caso del monopattino elettrico KUGOO Kirin G3, che torna in offerta con codice sconto sullo store di Geekbuying e che potete avere con spedizione dall'Europa.

Codice sconto KUGOO Kirin G3: come risparmiare sul monopattino elettrico in offerta

Dal design totalmente sportivo, si avvale di una struttura che punta esplicitamente all'impronta aerodinamica e alla velocità e non è un caso. Infatti, si presenta con un motore da ben 1.200W, che gli permette di superare in velocità massima raggiungibile molti altri monopattini top gamma, sebbene il limite sia sempre 25 km/h. Quanto alla batteria, è dotato di un modulo molto ampio da 18 Ah, che permette un'autonomia fino a 60 km.

Per il resto delle specifiche, abbiamo un'inclinazione massima fino a 20°, un carico fino a 100 kg, una sospensione in TPU, pneumatici da 10.5″ dentati, tre modalità di illuminazione per 7 luci presenti, un ampio display touch screen ed un doppio sistema di freni.

Trovate quindi il KUGOO Kirin G3 in offerta con codice sconto su Geekbuying, a cui potete abbinare la sempre utile spedizione dai magazzini europei dello store gratuita. Trovate il box con il link all'acquisto qui in basso, così da poterlo acquistare rapidamente. N.B. Se non doveste visualizzare il link, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Siete ancora affamati di offerte su KUGOO e non solo? Iscrivendovi al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying, farete in modo di non perdere nessuna offerta e restare aggiornati in tempo reale sui vari sconti disponibili!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il