Il frullatore di Xiaomi diventa Global: frullati smart per tutti!

Sappiamo bene quanto Xiaomi ci tenga ad essere presente in ogni angolo della nostra casa. Meglio se con funzioni intelligenti e che facilitino la vita degli utenti. Ed infatti, il frullatore Xiaomi Smart Blender è il primo del brand con funzioni smart ed è ora Global: andiamo a scoprire tutti i dettagli su caratteristiche e prezzo.

Xiaomi Smart Blender è il frullatore smart che vi tiene caldo il cibo

Se guardiamo alla forma del frullatore smart Xiaomi, ci rendiamo conto che non si distacca molto dal concetto di frullatore, che il brand aveva lanciato qualche tempo fa, ma sono le sue funzioni a renderlo effettivamente diverso. A parte le sue funzioni da centrifuga, con un capiente contenitore da 1.6 litri, è anche in grado di preparare cibi e bevande calde permettendo di mantenerle ad una giusta temperatura grazie al generatore di calore.

Quanto alla sua potenza, il frullatore Xiaomi ha un motore da 1000 W che permette alla lama in acciaio inossidabile a 8 punte su 3 livelli di centrifugare senza problemi tutto quello che contiene la brocca in vetro da 1.6 litri. Inoltre, è presente sia una modalità graduale a 9 livelli ed una modalità manuale. Essendo intelligente, è possibile non solo monitorare l'azione tramite il piccolo display OLED presente nella manopola, ma anche regolarlo tramite smartphone, in tutta tranquillità.

Prezzo e disponibilità

Dopo il debutto in Cina, il frullatore Xiaomi Smart Blender è finalmente disponibile per il mercato Global, sebbene non abbia ancora un prezzo di listino per noi. Tuttavia, potete acquistarlo su store di importazione come AliExpress, in attesa che arrivi nel Mi Store in Italia. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il