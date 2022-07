ENGWE C20 Pro è in offerta prima delle vacanze: non lasciartela scappare!

La comodità di avere un'eBike è che si può sfrecciare in città senza pensare al traffico, ma a volte l'autonomia non è proprio enorme. Questo problema può risolverlo la nuova bici elettrica ENGWE C20 Pro, che debutta in offerta con codice sconto sullo store di Geekbuying, con una comodissima spedizione dall'Europa.

Codice sconto ENGWE C20 Pro: come risparmiare sulla nuova bici elettrica in offerta

Rispetto al modello C20, abbiamo sì una struttura simile ma la batteria è ciò che la contraddistingue, considerando che abbiamo un modulo da 36V 19.2 Ah, che coadiuvato al motore da 250W permette di raggiungere 150 km di autonomia, molto di più di tanti modelli più blasonati. Non mancano poi ruote dentate da 20″ con spessore da 3″, oltre ad un sempre ottimo cambio Shimano a 7 rapporti.

Anche la capacità di portata è fino a 150 kg, quindi davvero per tutti, mentre per il sistema dei freni abbiamo un comparto meccanico a disco da 160 mm, ma anche ammortizzatori in alluminio. Presente inoltre un ottimo display LCD da per monitorare il tragitto e regolare la velocità della bici. Non manca poi un faro LED da 36V.

Per poter acquistare la nuova bici elettrica ENGWE C20 Pro, potete rifarvi dunque all'offerta di Geekbuying, che grazie ad un codice sconto vi porta il prodotto ad un prezzo imperdibile, senza dimenticare che lo stesso gode della spedizione dai magazzini europei dello store. N.B. Se non doveste visualizzare i link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa ENGWE e non solo? Allora date un'occhiata al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying, con tantissime offerte dedicate ai prodotti dello store che diventano ancor più golose con la spedizione dai magazzini EU e – ovviamente – con pagamento sicuro tramite PayPal.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il