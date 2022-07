BMAX X15 scende sotto i 250€: il nuovo campione del rapporto qualità/prezzo!

Se puntate ad un notebook economico e completo BMAX X15 (nuova versione) non potrà che soddisfarvi, specialmente se proposto in offerta con codice sconto ad un prezzo super allettante, con tanto di spedizione dall'Europa.

Codice sconto BMAX X15: il notebook low budget torna in offerta

Con passare del tempo il brand BMAX ha raccolto consensi tra gli appassionati di notebook cinesi, specialmente tra gli utenti in cerca di una soluzione economica ma affidabile. Siamo già stati alle prese con BMAX X15 – qui trovate la nostra recensione – portatile equipaggiato con Intel N4120 (si tratta della nuova versione, con processore e memorie aggiornate), 8 GB di RAM e 256 GB di storage SSD. Il dispositivo presenta un design compatto, è realizzato in ABS e metallo ed offre un ampio pannello IPS da 15.6″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e rapporto in 16:9. Non manca una camera per le videochiamate, mentre lato software troviamo Windows 10.

Completano il quadro una batteria da 38 Wh, il Bluetooth 5.0, Wi-Fi Dual Band ed una scheda grafia Intel Graphics 600. Volete saperne di più? Di seguito trovate il link all'acquisto: il notebook economico BMAX X15 è disponibile in offerta con codice sconto su Banggood, con spedizione gratis dai magazzini europei dello store. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

N.B. – Per ottenere il prezzo indicato è necessario anche riscattare il coupon del 5% tramite questo link!

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato a Banggood. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il