BMAX X14 Pro con Ryzen 5: il low budget più potente torna in sconto a 315€ (dall’Europa)

La scuola e l'università hanno sempre più necessità tecnologiche, quindi bisogna sapersi attrezzare in modo da non farsi trovare impreparati. E quale miglior prodotto se non il notebook BMAX X14 Pro, dotato di chipset Ryzen 5, che torna in offerta su Banggood grazie al nuovo codice sconto dedicato. Il risparmio è assicurato!

Aggiornamento 06/07: il notebook torna in offerta con codice sconto e spedizione dall'Europa. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

BMAX X14 Pro: il nuovo notebook Ryzen 5 è in offerta con codice sconto su Banggood

Per conoscere bene questo laptop, bisogna partire dal suo display, un buon pannello IPS Full HD da 14.1″ 16:9, che permette di ovviare alle esigenze più comuni, con una copertura sRGB 100%. Andando all'hardware interno, abbiamo un'ottima soluzione AMD Ryzen 5-3450U, che si abbina alla GPU integrata Radeon Vega 8. Oltre a ciò, abbiamo anche 8 GB RAM DDR4 e soprattutto 512 GB SSD.

Non manca una comodissima tastiera retro-illuminata, ma anche 2 porte USB 3.0, una HDMI, un jack audio, un lettore di MicroSD e l'entrata di alimentazione per la buona batteria da 57 Wh. Presenti anche 4 speaker con due 2 camere acustiche ed una comoda webcam integrata. Il sistema operativo è ovviamente Windows 10. Immancabili Wi-Fi Dual Band e Bluetooth.

Il notebook BMAX X14 Pro torna nuovamente in offerta su Banggood, sempre con un codice sconto dedicato: il prezzo è davvero interessante e ovviamente non poteva mancare la spedizione gratis dall'Europa. Di seguito trovate sia il link all'acquisto che il coupon da utilizzare per risparmiare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

N.B. – Per ottenere il prezzo indicato è necessario anche riscattare il coupon del 5% tramite questo link!

