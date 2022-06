ZTE Axon 40 Ultra ufficiale in Italia: la fotocamera sotto al display fa sul serio

Da quando ZTE ha lanciato il suo primo smartphone con fotocamera sotto al display, la curiosità è sempre stata tanta ma ora, con l'arrivo di Axon 40 Ultra in Italia, la cosa si fa estremamente interessante. Il nuovo flagship del brand è infatti un concentrato di specifiche tecniche al top che si abbinano proprio alla feature che tanti cercano, ad un prezzo ben contestualizzato.

ZTE Axon 40 Ultra arriva in Italia: i punti chiave del nuovo flagship con fotocamera sotto al display

Lo ZTE Axon 40 Ultra è uno smartphone premium al primo sguardo. Un design finemente curato che prova a distinguersi in maniera importante dagli altri top della categoria. Una differenza non da poco la fa anche il display: abbiamo un pannello curvo AMOLED da 6.8″ in un form factor ad angolo retto, che permette una visualizzazione più ampia e con una risoluzione Full HD+ con refresh rate a 120 Hz.

Ovviamente, ciò che non passa inosservato è senza dubbio l'assenza di punch-hole e quindi di uno schermo completamente sgombro. Questo perché, il brand ha deciso finalmente di portare la fotocamera sotto al display al modello top della sua gamma, rendendola totalmente invisibile grazie ad un'area di visualizzazione della zona del sensore da 400 PPI, con risultati molto apprezzabili dal sensore da 16 MP. A questo, è abbinata poi la potenza del chipset Snapdragon 8 Gen 1, che si accompagna ad una batteria molto ampia da 5.000 mAh e 65W come standard di ricarica.

Un altro punto di forza è infine la fotocamera, visto che ZTE migliora quanto fatto con l'Axon 30 Ultra e dona all'Axon 40 Ultra tre sensori da 64 MP, due di questi Sony IMX787 (unico smartphone ad essere dotato di due dello stesso tipo), maggiormente ottimizzati e quindi con una resa più alta di quanto già visto con il precedente. Inoltre, c'è il debutto della registrazione video in 8K.

Prezzo e disponibilità Italia

Il nuovo Axon 40 Ultra debutta in Italia e lo fa con un prezzo di listino di 829€ (8/128 GB) e 929€ (12/256 GB) ma, per chi vuole acquistarlo subito in early bird, può assicurarsi il voucher da 1.99€ dello store ufficiale, valido fino al 21 giugno 2022, che permette di ottenere un corposo sconto di 50€ sul prezzo finale, quindi andrete a pagarlo 781€ e 881€ (considerando il voucher), quindi un prezzo decisamente onesto per la configurazione a cui viene proposto. Vi lasciamo il link all'acquisto qui sotto: se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

