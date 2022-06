Xiaomi Watch Color 3 certificato: il nuovo sportwatch sta arrivando

Sono passate solo poche ore dal debutto dei nuovi prodotti smart life di Xiaomi: tra questi abbiamo assistito all'arrivo della Band 7 in Italia, da oggi disponibile all'acquisto in Italia a prezzo scontato. Ma, come gli appassionati del brand cinese sanno bene, non c'è pace per la compagnia di Lei Jun e sembra che sia già in dirittura d'arrivo un nuovo smartwatch. La sua identità è ancora un mistero ma potrebbe trattarsi del prossimo Xiaomi Watch Color 3, dispositivo sportivo dedicato al mercato cinese.

Xiaomi Watch Color 3 in arrivo: spunta la prima certificazione

Chi conosce la travagliata storia dei dispositivi di Xiaomi, sa che questa è fatta di modelli e di rebrand. Il precedente Watch Color 2 è arrivato alle nostre latitudini come Watch S1 Active, versione sportiva dell'elegantissimo Watch S1. Di conseguenza è lecito ipotizzare che anche il prossimo Xiaomi Watch Color 3 arriverà alle nostre latitudini, ma con un altro nome.

Passando a questioni più tangibili, un nuovo smartwatch di Xiaomi ha ricevuto molteplici certificazioni con il numero di modello M2134W1. Purtroppo non ci sono dettagli tecnici a parte la presenza della ricarica da 5W e la possibilità di riprodurre la musica tramite speaker e storage integrati (tra l'altro già presenti negli ultimi modelli). A questo punto è chiaro che avremo le chiamate Bluetooth, mentre per l'eventuale presenza del supporto eSIM è stata smentita da DigitalChatStation (noto insider cinese).

Secondo il leaker non ci saranno grandi novità; si tratterà di uno smartwatch solo nell'apparenza, con funzionalità più legate ad un fitness tracker. A questo punto è probabile che non si tratti di un modello premium ma di un dispositivo di fascia media. Il candidato più papabile è Xiaomi Watch Color 3 dato che il debutto del secondo capitolo è avvenuto lo scorso settembre.

