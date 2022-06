Xiaomi Vacuum Cleaner G11 è l’aspirapolvere senza fili perfetto se avete amici a quattro zampe

Torniamo a parlare di pulizie e della compagnia di Lei Jun, questa volta con il nuovo Xiaomi Vacuum Cleaner G11, aspirapolvere senza fili leggero e minimale, perfetto specialmente per i Mi Fan che hanno un amico a quattro zampe. Andiamo a scoprire tutto su caratteristiche e prezzo del successore dell'apprezzatissimo G10!

Xiaomi Vacuum Cleaner G11: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo aspirapolvere senza fili

Design e caratteristiche

Come da tradizione, anche Xiaomi Vacuum Cleaner G11 si presenta come una soluzione dal look sobrio ed essenziale: insomma, un dispositivo nel perfetto stile del brand e dei suoi accessori. Si tratta di un vacuum cleaner senza fili equipaggiato con un potente motore da 500W, in grado di offrire un'aspirazione fino a 185 AW; in questo modo la pulizia sarà approfondita e completa. Inoltre è presente un particolare sistema di spazzole anti-groviglio: una manna dal cielo per gli utenti che hanno un amico a quattro zampe in casa.

In termini di autonomia, si parla di circa 60 minuti in modalità Eco e fino a 30 minuti con un'utilizzo standard; alla massima potenza si scende a 10 minuti, ma è un tempo solito se si punta ad un'aspirazione turbo. Infine la parte superiore dell'aspirapolvere senza fili ospita un display LCD per visualizzare stato, batteria e funzioni.

Xiaomi Vacuum Cleaner G11 – Prezzo e disponibilità

Il nuovo aspirapolvere senza fili Xiaomi Vacuum Cleaner G11 ha debuttato sul sito Global del brand, ma al momento non risulta disponibile e non ci sono dettagli in merito all'uscita o al prezzo di vendita. Tuttavia il dispositivo ha fatto capolino su eBay a 313€, da un venditore affidabile. Per i più curiosi, di seguito trovate il link alla pagina del prodotto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

