Xiaomi Pad 5: è partito il rilascio di Android 12

C'è voluto probabilmente più tempo del previsto, ma finalmente Android 12 sta iniziando a farsi vedere anche sulla famiglia Xiaomi Pad 5. Dopo essersi concentrata esclusivamente sugli smartphone, la compagnia si sta dedicando allo sviluppo dei software dei sui tablet di ultima generazione. A differenza dei modelli degli anni passati, parliamo di modelli più apprezzati ma soprattutto di commercializzazione più ampia, essendo venduti ufficialmente anche in Europa.

Android 12 inizia a diventare realtà per la famiglia Xiaomi Pad 5

Se c'è voluto tempo prima che Android 12 iniziasse a essere sviluppato per Xiaomi Pad 5, è anche e soprattutto per i problemi riscontrati in fase di porting. Fortunatamente pare che siano stati risolti, visto che nelle ultime versioni della MIUI 13 Beta abbiamo assistito al passaggio da Android 11 a 12. A partire dalla versione 22.6.2, la nuova release del sistema operativo Android è arrivata sia su Xiaomi Pad 5 che su Pad 5 Pro in versione Wi-Fi e 5G. Per il momento, però, l'aggiornamento rimane confinato esclusivamente al ramo Beta della MIUI e solamente per la Cina. Mentre ci auguriamo che quello pubblico arrivi al più presto, vi ricordiamo che potete scaricare e installare manualmente l'aggiornamento Beta (a vostro rischio e pericolo):

Scarica MIUI 13 Beta e Android 12 per Xiaomi Pad 5 e Pad 5 Pro

