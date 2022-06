Xiaomi Band 7, Smart Air Fryer, Realme TV Stick 4K e non solo: tante occasioni su Hekka!

In questi mesi abbiamo fatto conoscenza con Hekka, uno store che è diventano man mano sempre più interessante, con tanti prodotti dei migliori brand a prezzi accessibili con offerte lampo e codici sconto. Inoltre sono presenti anche varie soluzioni con spedizione dall'Europa, un dettaglio da non sottovalutare. Ed ora lo store si prepara ha lanciato una serie di sconti estivi con coupon, dove i protagonisti sono alcuni dei prodotti Xiaomi più quotati, insieme alla Realme TV Stick 4K: tra questi c'è anche la nuovissima Band 7, il nuovo fitness tracker che tutti gli appassionati Mi Fan vogliono!

Tanti accessori Xiaomi in sconto su Hekka: c'è anche la nuovissima Band 7!

Ovviamente il pezzo forte è la già citata Xiaomi Band 7: a questo giro la smartband del brand cinese guadagna un display più grande e l'Always-On, insieme a tante modalità sportive aggiuntive e la possibilità di monitorare H24 non solo l'attività cardiaca ma anche il livello di ossigeno nel sangue (SpO2). Se puntate al massimo risparmio vi segnaliamo che è in sconto anche Xiaomi Band 6: il primo fitness tracker tutto schermo lanciato lo scorso anno ma ancora attualissimo.

Di seguito trovate i link all'acquisto dei vari prodotto. Se non visualizzate correttamente i box coupon presenti nella pagina, provare a disattivare AdBlock. Inoltre tenete a mente che tutti i prodotti dello store Hekka comprendono già la VAT Tax, quindi NON sono previste spese aggiuntive!

Se lo sport e i wearable non fanno al caso vostro ma preferite mettere sotto i denti qualcosa di saporito, è presente anche la friggitrice Xiaomi Smart Air Fryer da 3.5 litri ad un prezzo decisamente da non sottovalutare. Si tratta di un prodotto completo ed accessibilità con funzionalità smart.

Per chi punta a piccoli lavori e ha bisogno di un alleato fidato, eccovi serviti con il cacciavite elettrico Xiaomi Mijia 24 in 1: un must have per tutti gli appassionati e gli utenti in cerca di un dispositivo affidabile. Il cacciavite presenta un design compatto ed arriva con una custodia magnetica in allumino, che contiene il prodotto e le 24 punte.

Infine, abbiamo un presso interessante anche per Realme TV Stick 4K: si tratta della versione Ultra HD della chiavetta del brand asiatico, una soluzione completa, con HDR10+ e 60 fps, 2 GB di RAM e 8 GB di storage, Google TV e Assistant per i comandi vocali (tramite il telecomando con microfono incorporato).

Articolo sponsorizzato.

