Xiaomi Band 7 già in super offerta: il fitness tracker più atteso, ora a 33€!

A poche ore dal suo debutto, Xiaomi Band 7 è riuscita a registrare oltre un milione di unità vendute. C'era da aspettarselo, del resto. In fatto di smart band, il nome di Xiaomi è una garanzia e nonostante ci si aspettasse qualcosa in più, questo dispositivo offre un kit di funzionalità molto interessante, specie al prezzo che viene proposto. Prezzo, tra l'altro, che diventa ancora più conveniente grazie ad HEKKA.

Xiaomi Band 7 con 120 modalità sport al prezzo più basso su HEKKA

Xiaomi Band 7 è tra le migliori smart band del mercato per il suo rapporto qualità-prezzo. Questo dispositivo è dotato di uno schermo AMOLED da 1,63″ con risoluzione 490 x 192 pixel e supporta persino l'Always-On Display, una particolare funzione che permette di risvegliare il display semplicemente ruotando il polso.

La smart band è resistente all'acqua fino a 50 metri, offre il monitoraggio della frequenza cardiaca, del livello di ossigeno nel sangue, del sonno, del ciclo mestruale e di tutti quei dati e parametri che entrano in gioco quando si svolge dell'attività fisica, come calorie bruciate e distanza percorsa. Queste sono solo alcune delle tante funzionalità supportate: per scoprirle tutte e sapere anche cosa pensiamo noi di Xiaomi Band 7, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione completa.

Intanto, come anticipato, vi segnaliamo che Xiaomi Band 7 può essere acquistata in offerta su HEKKA ad un prezzo ghiotto grazie al codice sconto dedicato: solo 33€, ossia il minimo attuale per la versione Global. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

