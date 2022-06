Con l’hub Xiaomi Aqara E1 domotizzare la tua casa costa solo 19€

Rendi ancora più intelligente la tua casa con l'hub Xiaomi Aqara E1: una soluzione compatta e super economica, ora in sconto ad un prezzo decisamente intrigante. E poi la qualità Aqara, brand partner di Xiaomi, è sempre una garanzia!

Xiaomi Aqara E1 in sconto: l'hub con Zigee 3.0 è disponibile ad un prezzo davvero super!

Per quanto riguarda le sue caratteristiche, Xiaomi Aqara E1 è un hub dotato di alimentazione tramite USB, dal look super minimale. “Essenziale” è la parola d'ordine e infatti abbiamo solo un semplice pulsante sulla parte superiore ed una porta USB-A. Il dispositivo offre il supporto al protocollo Zigbee 3.0, è compatibile con l'app di Xiaomi e con HomeKit ed è facile da installare. Grazie al supporto integrato è possibile ruotarlo di 210°: in questo modo potrete posizionarlo come preferite. Per concludere, vi segnaliamo sia la presenza del supporto ai comandi vocali (tramite Siri) che la funzione integrata di ripetitore Wi-Fi (valida per un massimo di due dispositivi connessi).

Se siete in cerca di un gateway per completare la vostra smart home, allora l'Hub Xiaomi Aqara E1 è di certo la soluzione che fa al caso vostro: solitamente il dispositivo è acquistabile a 39€ ma su Hekka è disponibile a soli 19€, utilizzando il nuovo codice sconto reso disponibile dallo store. Sicuramente un bel risparmio! Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto, insieme al coupon da utilizzare per ottenere lo sconto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

