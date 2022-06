Xiaomi risolve il fastidioso difetto della modalità Scura

Da qualche anno, Xiaomi si è adeguata alla diffusione degli smartphone AMOLED introducendo la modalità Scura nella MIUI. Nel corso dei vari aggiornamenti MIUI, il team software si è occupato di aggiornarla e rinnovarla. Per esempio, nel 2020 ne venne introdotta la versione 2.0, in grado di permettere all'utente di personalizzarne l'utilizzo in base all'app utilizzata. Ma per quanto si sia sforzato di ottimizzarla, la modalità Scura si è dimostrata una feature problematica per la quantità bug riscontrati. C'è chi si è ritrovato con i colori impazziti, chi con gli screenshot sballati e chi con le app inutilizzabili a causa dei problemi segnalati dalla community nel corso del tempo.

Xiaomi si decide a risolvere un fastidioso problema della modalità Scura nella MIUI 13

A tal proposito, se avete uno smartphone Xiaomi, Redmi o POCO con la MIUI 13 Global o EEA, probabilmente vi sarete accorti che c'è un problema nella modalità Scura. Andando in “Impostazioni/Schermo/Modalità scura/Altre opzioni Modalità scura“, potete constatare che l'elenco “App singole” è completamente vuoto. Qua si troverebbe la lista delle app installate e si potrebbe scegliere per quali avere la modalità Scura abilitata o meno. Al contrario, il team MIUI ha deciso di disabilitare questa funzione da svariati mesi per motivi non ben noti, anche se credo per evitare altri bug visto quanto segnalato in precedenza.

Ma come segnala l'insider e modder Kacper Skryzpek, qualcosa si muove. All'interno di uno degli ultimi aggiornamenti, Xiaomi ha deciso di riabilitare la feature, tornando a far funzionare la modalità Scura come dovrebbe. Come mostra il suo screenshot, la voce “App singole” torna a mostrare l'elenco delle app per cui è possibile abilitare o disabilitare la modalità Scura.

If you, like me, were using the #MIUI dark mode and asked "why there's no app list on my MIUI Global? The page is empty/there are only very few apps!", I'm glad to say that it has come back with the beta 22.5.27. After half of the year. pic.twitter.com/1JZE1FbQe6 — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) May 30, 2022

Come fa presente Kacper, questa modifica è stata apportata a partire dalla versione 22.5.27 della MIUI 13 Beta e riguarda anche le ROM Global ed EEA. Non è dato sapere se e quando verrà ripristinata anche nelle ROM stabili: per il momento, l'unico modo per riavere questa opzioni è affidarsi alle ROM Xiaomi.eu (la versione 22.5.27 dovrebbe arrivare nel fine settimana).

