WhatsApp aggiunge la modifica dei messaggi: ecco come funziona

No, non è un miraggio, avete letto bene: la modifica dei messaggi sta finalmente arrivando su WhatsApp. Sono anni che la community chiede a gran voce che venga implementata, specialmente da quando Telegram esiste e ha dimostrato cosa è in grado di fare un'app di messaggistica. Non a caso, sono anni che l'app di Meta continua ad aggiornarsi e ad aggiungere funzionalità che troviamo sulla controparte. Ma rivalità a parti, gli utenti che utilizzano frequentemente WhatsApp non potranno che esserne contenti. Era il 2017 quando veniva aggiunta la possibilità di cancellare i messaggi e adesso il cerchio si chiude con la possibilità di modificarli.

Alleluja: la modifica dei messaggi su WhatsApp sta diventando realtà!

Sono abbastanza certo che, come accade su Twitter, vi sia capitato almeno una volta di inviare un messaggio su WhatsApp, accorgervi di aver sbagliato a scrivere e mangiarvi le mani di non poterlo modificare. Certo, è possibile cancellarlo e riscriverlo, ma converrete con me che sia decisamente più comodo modificarlo anziché dover rifare tutto da capo, specialmente se si tratta di messaggi lunghi. Grazie alla modifica dei messaggi che sta venendo introdotta su WhatsApp, verrà meno questo fastidio.

Come modificare i messaggi su WhatsApp

Come mostrato da WABetaInfo, noto punto di riferimento per le novità in arrivo su WhatsApp, bisognerà tenere premuto sul messaggio che si vuole modificare. A quel punto, nella barra in alto comparirà un apposito pulsante su cui cliccare, scegliere l'opzione “Edit” e usare la barra in basso per aggiungere e/o rimuovere caratteri. Per il momento, però, questa è una funziona ancora in fase di prova privata. Non è disponibile né sulla versione Beta di WhatsApp né ovviamente in quella stabile e non c'è ancora una data di rilascio. Non resta che attendere e incrociare le dita che arrivi il prima possibile.

