Telegram Premium costa meno su Android che su iOS grazie a questo trucco

Dopo tante chiacchiere, voci ed indiscrezioni, finalmente il servizio a pagamento di Telegram è arrivato ed è disponibile sia per smartphone Android che per i dispositivi di Cupertino. Tuttavia abbiamo notato una cosa, ossia che Telegram Premium costa meno su Android che su iOS, grazie ad un semplice trucco che permette di risparmiare: ecco come fare per pagare di meno l'abbonamento mensile!

Come risparmiare su Telegram Premium per Android: c'è un trucco ed è semplicissimo

L'abbonamento a Telegram Premium costa 5.99€ al mese e permette di accedere a vari benefici. Tra questi abbiamo funzionalità esclusive, limiti raddoppiati, stickers e reazioni pensate appositamente per gli utenti a pagamento. Vale la pesa passare alla versione Premium? Onestamente si tratta di una scelta molto soggettiva e dipende dall'utilizzo che un utente fa del “social” di messaggistica. Qualcuno potrebbe storcere il naso pensando al prezzo mensile, ma esiste la possibilità di spendere meno. Purtroppo si tratta di un trucco valido solo per gli utenti in possesso di uno smartphone Android.

Come fare per risparmiare su Telegram Premium? Basta avere Android

Quindi Telegram Premium Android costa meno rispetto alla versione iOS? Di base no, il prezzo è lo stesso. Tuttavia tramite un trucco perfettamente legale è possibile pagare meno per l'abbonamento mensile. Come fare per risparmiare su Telegram Premium? Semplice: non dovrete far altro che scaricare l'applicazione dal sito ufficiale di Telegram e non dal Play Store. Quindi ricapitolando, ecco cosa fare.

Come risparmiare su Telegram Premium per Android. Disinstallare Telegram. Se avete Telegram già installato sul vostro smartphone, rimuovete l'applicazione completamente. Installate Telegram dal sito ufficiale. Ora non resta che recarvi sul sito ufficiale di Telegram e scaricare l'ultima versione dell'applicazione (tramite questa pagina). Si tratta di un file APK, ma non è nulla di dannoso ed è comunque ufficiale; concedete i vari permessi per installare app da fonti esterne e terminare il processo. Effettuate l'iscrizione a Premium. Ora aprite l'app, fate il login come al solito e recatevi nelle impostazioni, alla voce Telegram Premium. Noterete che il prezzo sarà diverso, ossia 3.99€ al mese.

Utilizzando questo “trucco” si potrà pagare 3.99€/mese invece di 5.99€/mese per accedere alle funzionalità esclusive di Telegram. Tuttavia, come già sottolineato si tratta di una possibilità valida solo per Android. Per scoprire tutte le novità di Telegram Premium date un'occhiata al nostro approfondimento.

Nel frattempo, siamo davvero curiosi di sapere cosa ne pensate del servizio Premium. Farete l'abbonamento o resterete utenti Free? Il prezzo è troppo caro o secondo voi è giusto? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!

