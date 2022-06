Telegram Premium, parla il fondatore: ecco quando sarà disponibile per tutti

Da un po' di tempo a questa parte si parla tanto dell'arrivo di Telegram Premium: le varie novità e le funzioni sono trapelate grazie alle versioni beta dell'app di messaggistica ma ora sembra che il fondatore sia pronto a dare la conferma ufficiale. Ma non solo, perché fa di più: Pavel Durov anticipa quali saranno le feature di Telegram Premium, spiega la nascita del servizio e rivelata il periodo d'uscita per tutti gli utenti.

Telegram Premium arriverà a breve: tutti i dettagli dal fondatore

Tramite un lungo post, il fondatore di Telegram parla delle tantissime novità che sono state introdotte nel corso degli anni. Non sono un'app di messaggistica, ma un verso e proprio punto di riferimento per tantissimi utenti, con una valanga di funzioni tra videochiamate, streaming illimitato, la possibilità di inviare documenti di grandi dimensioni e quant'altro. Il tutto all'insegna della privacy. Telegram Premium, il servizio in abbonamento dell'app, nasce dall'esigenza degli utenti di avere ancora di più: ma rimuovere tutti i limiti per tutti ha dei costi (in termini di server e traffico) e rende la cosa ingestibile.

Per questo motivo si è deciso di procedere con una versione a pagamento: il piano di abbonamento permette di ottenere funzioni, velocità e risorse aggiuntive. Ovviamente tutte le caratteristiche attuali di Telegram rimarranno invariate e gratis (e non mancheranno anche altre novità, come è sempre stato).

Ma per quando è fissata l'uscita di Telegram Premium? La conferma arriva sempre da Durov: il debutto del piano a pagamento avverrà proprio a giugno, questo mese. Ciò vuol dire che nel corso delle prossime settimane ci sarà un annuncio ufficiale e il debutto. Nel frattempo, se volete scoprire tutte le novità di Telegram Premium, date un'occhiata al nostro approfondimento: ci sono tanti dettagli direttamente dalla beta, con immagini e spiegazioni!

