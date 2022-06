Samsung Galaxy XCover6 Pro ufficiale: è il rugged senza rinunce

Oltre a concentrarsi su smartphone di fascia alta, media e bassa, Samsung Galaxy XCover6 Pro rappresenta l'ultimo sforzo in materia di rugged phone. Uno smartphone che rappresenta anche un'eccezione, se si considera che tutti gli altri produttori di punta, come Apple, Xiaomi, OPPO e vivo, non sono soliti creare dispositivi del genere. Al contrario, sono anni che Samsung si occupa anche di creare rugged phone, perciò vediamo quali sono le novità di questo nuovo capitolo.

Samsung rinnova la serie rugged con il nuovo Galaxy XCover6 Pro

Con dimensioni di 168,8 x 79,9 x 9,9 mm e un peso di 235 g, Samsung Galaxy XCover 6 Pro è protetto da standard MIL-STD-810H e certificazione IP68. Davanti c'è uno schermo LCD PLS da 6,6″ Full HD+ (2408 x 1080 pixel) con refresh rate a 120 Hz e protezione Gorilla Glass Victus+. Tramite la funzione Touch Sensitivity è possibile aumentare la sensibilità dello schermo touch per usarlo al meglio sotto la pioggia o indossando guanti. Sul frame laterale troviamo sia il sensore d'impronte e anche un tasto aggiuntivo che l'utente può programmare a proprio piacimento.

Per quanto riguarda la componentistica interna, tutto si basa sullo Snapdragon 778G di Qualcomm. È un SoC a 6 nm con CPU octa-core Kryo 670 fino a 2,4 GHz e GPU Adreno 642L, coadiuvato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria espandibile via microSD fino a 1 TB. Infatti, dentro c'è un triplo slot per ospitare anche due SIM con supporto 5G, oltre a Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C e GPS/GLONASS/QZSS/BeiDou/Galileo. C'è anche il supporto a Samsung DeX per collegarlo e usarlo con monitor esterni.

La batteria è un'unità removibile (!) da 4.050 mAh con ricarica da 15W (niente caricatore in confezione); il comparto fotografico include una doppia fotocamera da 50+8 MP con grandangolare e una selfie camera da 13 MP. Infine il software, che qua è Android 12 con One UI 4 e per cui Samsung promette 4 major update e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Prezzo e disponibilità

Samsung Galaxy XCover Pro sarà disponibile in Italia al prezzo di listino di 629€ a partire da metà luglio.

