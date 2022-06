ROG Phone 6 non temerà calore con la nuova dissipazione potenziata

Se la serie 5/5s è stata una sorta di consacrazione, con ROG Phone 6, 6 Pro e 6 Ultimate ASUS punterà decisamente a cambiare, di nuovo, le carte in tavola del gaming mobile. Il nuovo o comunque i nuovi smartphone, ancora da chiarire, si presentano con specifiche tecniche di livello molto alto al fine di garantire la migliore qualità in gioco pur rimanendo in un prezzo onesto.

ROG Phone 6, 6 Pro e 6 Ultimate: cosa sappiamo ad oggi sui nuovi gaming phone ASUS?

Design e display

Se volessimo partire dal conoscere il design dei nuovi ROG Phone 6, ad oggi ASUS non ci ha purtroppo accontentati. Una sorta di idea ce la potevamo fare con alcuni prototipi, ma non è dato di sapere se effettivamente si ispirerà a quelli o vi sarà uno stravolgimento. Per il display, invece, abbiamo già dati più concreti: infatti, il brand ha annunciato che troveremo un pannello AMOLED (non è specificato quale) con refresh rate a 165 Hz.

Specifiche tecniche

Get ready!

The 1st gaming phone with Qualcomm® Snapdragon® 8+ Gen 1 is coming SOON#ROGPHONE6 #ForThoseWhoDare pic.twitter.com/jax1XbDcA5 — ROG Global (@ASUS_ROG) May 20, 2022

Una delle certezze per i nuovi ROG è il chipset: lo Snapdragon 8+ Gen 1 muoverà tutti i modelli che dovrebbero arrivare e, quanto a memorie, saranno tutt'altro che risicati: grazie ad AnTuTu apprendiamo di una versione 18/512 GB (che sia il modello Ultimate?), che renderebbe tremendamente semplice avere giochi di un certo spessore installati.

We’re improving our ROG Phone’s thermals!

We’ll tell you more on July 5.

Save the date 👉 https://t.co/G3oahMoh4Y pic.twitter.com/OAit8ieh6x — ROG Global (@ASUS_ROG) June 20, 2022

La batteria dei ROG Phone 6 non è ancora nota, ma ne conosciamo già la potenza di ricarica, visto che è stata certificata sia per il modello base che quello Pro. Infatti, abbiamo una potenza da 65W per entrambi, che quindi non sfora e raggiunge i rivali di categoria. Per il resto, il brand ha confermato anche un interessante sistema di dissipazione misto con camera di vapore e foglio di grafite che vengono migliorati rispettivamente del 30% e dell'85%. Il sistema operativo resterebbe Android 12. Non abbiamo indicazioni invece per la fotocamera.

ROG Phone 6, 6 Pro e 6 Ultimate – Prezzo e data di uscita

I nuovi ROG Phone 6 debutteranno ufficialmente il prossimo 5 luglio 2022, durante un evento che quindi ce ne farà conoscere le caratteristiche. I dispositivi arriveranno congiuntamente sia in Italia che nel resto del mondo. Quanto al prezzo, purtroppo non ci sono dettagli, ma non ci aspettiamo costino meno di 800€.

