Redmi Note 9T si aggiorna a MIUI 13 e Android 12 | Download

Un altro membro dell'ampia famiglia Redmi Note si sta aggiornando alla MIUI 13 con Android 12, e si tratta di Redmi Note 9T. Conosciuto in madre patria come Redmi Note 9 5G, fece il suo debutto in occidente a inizio 2021. E lo fece portando con sé un software allora basato su MIUI 12 e Android 10, pertanto parliamo del secondo e quasi sicuramente ultimo major update.

È partito l'aggiornamento che porta MIUI 13 e Android 12 su Redmi Note 9T

Nella fattispecie, l'aggiornamento per Redmi Note 9T riguarda la build V13.0.1.0.SJEMIXM, pertanto parliamo della MIUI 13 Global basata su Android 12. Ma come quasi tutti gli aggiornamenti del genere in casa Xiaomi, anche questo è in fase Stable Beta, pertanto non è ancora disponibile per chiunque. Per il momento, infatti, la release OTA è destinata unicamente agli utenti Mi Pilot, cioè i beta tester che saranno così incaricati di rilevare l'eventuale presenza di bug o difetti finali. Qualora non ne venissero rilevati, allora la stessa ROM sarà rilasciata pubblicamente; fino a quel momento, potete comunque scaricarla e installarla manualmente (a vostro rischio e pericolo):

Scarica MIUI 13 e Android 12 per Redmi Note 9T

