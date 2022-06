Redmi Note 9 (10X) si aggiorna a MIUI 13 e Android 12 | Download

Fra gli smartphone che attendono di essere aggiornati alla MIUI 13 con Android 12, è senz'altro Redmi Note 9 il modello che più preme di riceverlo. Parliamo di uno degli smartphone più acquistati di sempre per Xiaomi, che deve ringraziare la serie Redmi Note per i suoi numeri di vendita. Come spesso accade, la famiglia Redmi Note 9 è composta da vari modelli, principalmente da quello base e dal Pro, seguiti dalle varianti 9S e 9T (tralasciando quelle esclusive in Asia come quelle 5G e Pro Max).

L'aggiornamento alla MIUI 13 con Android 12 sta per arrivare su Redmi Note 9

In questo caso, ci concentriamo sul modello standard Redmi Note 9, visto che con molta probabilità sarà questo il primo a ricevere l'aggiornamento MIUI 13 su base Android 12. Dico questo perché in queste ore è partito il roll-out del major update per Redmi 10X 4G, che per chi non lo sapesse si tratta del rebrand cinese di Note 9. Pertanto la build è la V13.0.1.0.SJOCNXM, la MIUI 13 China che nei prossimi giorni (o settimane) sarà traslato nella sua variante occidentale. Fino a quel momento, potete comunque scaricare e installare manualmente l'aggiornamento (a vostro rischio e pericolo):

Scarica MIUI 13 e Android 12 per Redmi Note 9 (10X)

