Redmi Note 11 si aggiorna ad Android 12 | Download

C'erano state polemiche sulla scelta di lanciare sul mercato uno smartphone campione di vendite come Redmi Note 11 senza Android 12. Pur essendo stata presentata nel 2022, quindi con Android 12 già in fase di rilascio, tutta la famiglia Redmi Note 11 e rebrand vari hanno avuto sì la MIUI 13, ma ancora ferma ad Android 11. E questo non significa soltanto essere indietro di una release di Android, ma essere penalizzati anche per ciò che concerne la quantità di major update che riceveranno gli smartphone.

Redmi Note 11 riceve l'aggiornamento alla MIUI 13 basato su Android 12

Polemiche a parte, in queste ore è partito il roll-out che introduce l'aggiornamento ad Android 12 per Redmi Note 11. La release in questione è la V13.0.12.0.SGCMIXM, pertanto si tratta di un aggiornamento MIUI 13 Global ma ancora fermo alla fase Stable Beta. Come sempre, quindi, l'aggiornamento sta venendo rilasciato solo agli utenti Mi Pilot, i beta tester incaricati di fare le ultime prove per individuare eventuali bug da limare via. In attesa del rilascio finale, potete comunque scaricare e installare manualmente l'aggiornamento (a vostro rischio e pericolo):

Scarica Android 12 per Redmi Note 11

