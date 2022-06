Redmi K50i avvistato: la serie continua ad allargarsi

Non solo il modello K50 Ultra, ma sembra che la costola di Xiaomi abbia in serbo anche altre novità per gli appassionati del brand. Oltre al modello superiore, infatti, dovrebbero arrivare anche due aggiunte alla famiglia ossia Redmi K50i e K50i Pro: proviamo a fare il punto della situazione in merito a quello che ci aspetta, con tutte le indiscrezioni raccolte in rete!

Redmi K50i e K50i Pro: che cosa sappiamo finora

Specifiche tecniche

Al momento Redmi K50i e K50i Pro sono più un'ombra che un qualcosa di tangibile. I due smartphone sono stati anticipati dal noto insider Kacper Skrzypek tramite un tweet di alcuni giorni fa: i due smartphone dovrebbero arrivare sul mercato nostrano come POCO X4 GT e X4 GT Pro mentre in India farebbero capolino con il marchio Redmi. Ciliegina sulla torta, ci troveremmo alle prese con gli ennesimi rebrand dato che si parla di rifacimenti di Redmi Note 11T Pro e Note 11T Pro+, lanciati in Cina di recente insieme alla Xiaomi Band 7.

Inoltre Redmi K50i sarebbe stato certificato dall'ente indiano BIS con la sigla 22041216I, tuttavia un altro noto insider si riferisce al terminale come possibile Xiaomi 12i. Insomma, come al solito la confusione è tanta quando si parla della casa di Lei Jun e restiamo in attesa di scoprire quale sarà effettivamente il nome commerciale.

Nel frattempo, volendo prendere per buono il collegamento tra Redmi K50i e K50i Pro con i modelli Note 11T Pro e Note 11T Pro+, possiamo avere una panoramica delle possibili specifiche. Entrambi gli smartphone dovrebbero condividere lo stesso display: un'unità LCD da 6.6″ Full HD+ a 144 Hz, con campionamento del tocco a 270 Hz. Nessuna differenza nemmeno con il chipset, una soluzione Dimensity 8100 con RAM LPDDR5, storage UFS 3.1 e raffreddamento al liquido con camera di vapore per tenere sotto controllo le temperature.

Le differenze starebbero nelle batterie – 5.080 mAh e 4.400 mAh con ricarica da 67W e da 120W – e nel comparto fotografico. Redmi K50i dovrebbe avere dalla sua una tripla fotocamera 64 + 8 +2 MP mentre il fratello maggiore K50i Pro monterebbe un sensore principale da 108 MP.

Indiscrezioni su prezzo e uscita

Per ora non ci sono ancora dettagli su prezzo e uscita di Redmi K50i e K50i Pro, ma vista la comparsa nelle prime certificazioni il debutto potrebbe non essere poi così lontano. Resta da vedere se questi saranno davvero i nomi commerciali o se arriveranno sul mercato sotto forma di Xiaomi.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il