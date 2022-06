Un’estate a ritmo di musica con Redmi Buds 4: TWS con ANC a soli 30€

I Redmi Buds 4 sono degli auricolari Bluetooth che, sin da subito, sono riusciti a conquistare la fiducia degli utenti promettendo qualità, comodità e convenienza. Si tratta di un ottimo prodotto per il suo rapporto qualità-prezzo, e che per una manciata di euro offre tecnologie avanzate di riduzione attiva del rumore e una lunga autonomia. Grazie al nostro codice sconto esclusivo, le Redmi Buds 4 sono oggi più convenienti che mai.

Redmi Buds 4 con cancellazione attiva del rumore ad un prezzo ancora più conveniente

Lanciate non molto tempo fa insieme allo Xiaomi Mi Band 7, le Redmi Buds 4 sono delle cuffiette wireless dal design ergonomico e offrono alcune tecnologie e funzionalità molto interessanti per la fascia di mercato in cui si inseriscono. Tra queste, ad esempio, troviamo la cancellazione attiva del rumore fino a 35 dB e due microfoni che riducono il rumore di fondo durante le chiamate, così da assicurare un'esperienza audio e voce cristallina.

Gli auricolari sono dotati di un potente driver da 10 mm che garantisce un'ottima qualità audio, mentre la dual-transparency mode rende più facile passare dalla modalità di ascolto a quella di conversazione nella vita reale, permettendo di ascoltare bene ciò che chi ci sta attorno ha da dire seppur indossando le cuffie.

Ottimi anche dal punto di vista della batteria: l'autonomia dei Redmi Buds 4 è di quattro ore con funzione di riduzione del rumore attiva, che può essere estesa a venti ore con l'apposita custodia di ricarica. E con appena cinque minuti di ricarica si ottiene un'ora di riproduzione musicale!

Come anticipato, gli auricolari possono essere acquistati in offerta ad un prezzo super conveniente grazie al nostro codice sconto dedicato. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

