Red Magic 7S Pro arriverà a luglio e sarà in ottima compagnia: visore VR, monitor e tanto altro!

Red Magic annuncia novità piccanti per tutti gli appassionati di mobile gaming: il mese di luglio vedrà il debutto del nuovo top Red Magic 7S Pro ma ci sarà anche un “universo” di sorprese. Che la compagnia cinese si pronta per il grande salto?

Red Magic 7S Pro e altre novità: ecco che cosa potrebbe arrivare a luglio

L'azienda cinese, per il momento, si è limitata ad annunciare un mega evento per il mese di luglio 2022. Come si evince dal post pubblicato sul social Weibo, Red Magic lancerà vari accessori votati al gaming, i quali andranno ad espandere l'universo del brand. Non vengono confermate ufficialmente tutte le novità, ma secondo gli ultimi leak durante l'evento di luglio saremo letteralmente travolti dai prodotti della compagnia. Non solo Red Magic 7S Pro, ma ci sarà anche tanto altro!

Tra i protagonisti dell'evento dovremmo trovate anche il tanto chiacchierato visore VR di Red Magic, la porta per il Metaverso da gaming immaginato dall'azienda. Oltre a questo dispositivo ci saranno anche un mouse, una tastiera, monitor e router: ovviamente tutto in salsa gaming e immaginiamo con luci LED e un design “aggressivo”.

Per gli accessori Red Magic è bene prendere il tutto con le dovute precauzioni; la vera certezza è rappresentata dalla presenza del flagship Red Magic 7S Pro, il quale sarà il primo modello del brand equipaggiato con lo Snapdragon 8+ Gen 1 (e di cui sono trapelati anche i primi dettagli leak).

