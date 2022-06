Recensione yeedi vac max: con oltre 100 € di sconto è l’affare CHE FARAI questo mese

Che Yeedi, il sub-brand di Ecovacs, stia portando avanti una costante scalata nel mondo degli aspirapolvere robot è una cosa che abbiamo già appurato. Lo abbiamo visto con l'ottimo Yeedi Vac Hybrid (qui la recensione) e lo abbiamo visto in praticamente tutti i prodotti del brand. Devo ammetter però, che quando ho ricevuto lo yeedi vac max in prova, ci sono andato un po' con i piedi di piombo, e l'ho fatto soprattutto ragionando sul prezzo e dicendomi che da un prodotto che, con lo sconto attuale, costa 239 euro di certo non potevo aspettarmi prestazioni esagerate.

E invece, la cara Yeedi è riuscita a stupirmi di nuovo: con i suoi 3000 Pa, una super batteria da 5200 mAh e l'ottima app di gestione, lo yeedi vac max si è rivelato uno dei migliori robot aspirapolvere e lavapavimenti del periodo, proprio per il suo ottimo rapporto qualità/prezzo.

Recensione yeedi vac max: è il migliore come rapporto qualità/prezzo

Design e materiali

Dal punto di vista del design, lo yeedi vac max non porta con sé nessuna sorpresa. Si tratta del classico aspirapolvere automatico dal design circolare, che arriva con la tipica base di ricarica e senza la stazione di auto-svuotamento. In realtà però, questo particolare modello è compatibile con il sistema di pulizia automatica, ma sarà necessario acquistare a parte la base.

Proprio come gli altri modelli del brand che abbiamo avuto modo di testare in questo periodo, anche lo yeedi vac max utilizza un sistema di navigazione ottica e non integra alcuna torretta laser per la mappatura degli ambienti: in questo modo, il brand è riuscito non solo a ridurre i costi di produzione e di vendita, ma anche a produrre un robot aspirapolvere molto sottile, che è in grado di raggiungere anche gli spazi più stretti che, ovviamente, non sarebbero raggiungibili qualora ci fosse la torretta laser.

Ma, come abbiamo già visto, la mancanza della torretta non significa assolutamente prestazioni di pulizia inferiori, perché tutto il sistema di mappatura è coadiuvato da un algoritmo molto intelligente che è in grado di valutare ottimamente l'ambiente in cui andrà a lavorare il robot.

Inferiormente, oltre alle ruote super-carrozzate che sono in grado di superare ostacoli grandi fino a 2 cm, lo yeedi vac max utilizza una spazzola centrale ed una sola spazzola laterale posizionata sul lato destro, inoltre integra due contenitori (uno per lo sporco da 420 ml ed uno per l'acqua da 240 ml) con i quali non solo sarà in grado di aspirare lo sporco, ma anche di lavare i pavimenti.

Ciò che mi ha lasciato piuttosto perplesso è la capienza del contenitore per l'acqua perché sì, è di una dimensione al pari con i suoi diretti competitor, ma potrebbe sembrare un po' sottodimensionato se si pensa all'autonomia che è in grado di offrire questo modello; se lo utilizzate in ambienti più grandi, infatti, avrete una buona autonomia per una pulizia senza interruzioni ma purtroppo non ci sarà acqua a sufficienza per completare il lavaggio.

Potenza di aspirazione e qualità del lavaggio

Ad animare lo yeedi vac max ci pensa un motore in grado di generare una potenza d'aspirazione di 3000 Pa. Un valore che, valutato in base al reale prezzo di vendita, lo mette al di sopra della media di mercato: generalmente, a questi prezzi, si trovano modello in grado di aspirare ad una media di 2500 Pa ed anche se 500 Pa in più di certo non rivoluzionano l'aspirazione, sono un bel valore da trovare in un aspirapolvere robot e lavapavimenti che si piazza intorno ai 250 euro.

Anche alla potenza di aspirazione massima, con i suoi 67 dB lo yeedi vac max è piuttosto silenzioso e sì, in quanto a potenza di aspirazione e qualità della pulizia direi che ci siamo. Questo robot è in grado di aspirare qualsiasi granello che troverà sulla sua strada, ma lo fara in maniera piuttosto lenta. Rispetto agli altri modelli, soprattutto quelli che utilizzano la torretta laser, il processo di pulizia dello yeedi vac max è leggermente più lento, e le motivazioni sono due: in primis, il sistema ottico che – vale sempre la pena ricordarlo – da il meglio si sé in ambienti luminosi ed inizia a tentennare un po' al buio, ed inoltre è come se questo robot fosse programmato per passare più volte sullo stesso punto, in modo da ottimizzare il processo di pulizia.

In sostanza, con lo yeedi vac max i pavimenti risultano sempre perfettamente puliti, soprattutto quando ci si collega il panno in microfibra e si attiva la modalità di lavaggio del pavimento: anche in questo caso la qualità della pulizia è di buon livello e, devo essere sincero, non mi sarei aspettato mai questi risultati in un prodotto che è effettivamente economico.

yeedi vac max inoltre è in grado di riconoscere la presenza dei tappeti, aumentando di conseguenza la potenza di aspirazione ed interrompendo la distribuzione dell'acqua in modo da non bagnarli durante la pulizia.

In soldoni, con questo modello il brand ha fatto un ottimo lavoro, anche se mi sarebbe piaciuto vedere un'ulteriore spazzola laterale ed un processo di pulizia leggermente più veloce: per pulire un ambiente di circa 70 metri quadrati, lo yeedi vac max ha impiegato circa 100 minuti.

App e funzioni avanzate

Tutta la gestione e il controllo dello yeedi vac max avvengono tramite un'applicazione proprietaria dell'azienda, disponibile sia per iPhone che per Android e chiamata, appunto, yeedi. Si tratta di un'app realizzata piuttosto bene, con la quale sarà necessario puntare un codice QR verso la fotocamera del robot per dare il via alla prima associazione del dispositivo con la rete WiFi.

Tutta l'app è tradotta, tutto sommato, decentemente in Italiano, anche se il robot parlerà inglese al primo avvio: per attivare il nostro idioma sarà necessario scaricare un pacchetto vocale da una delle sezioni dell'app.

L'interfaccia grafica è piuttosto pulita, anche se non sono rimasto particolarmente stupito dalla modalità con la quale viene rappresentata l'aria pulita dal robot in fase di attivazione anche se, devo ammettere, che la navigazione è molto precisa. Ad ogni modo è un'app a prova di utente non esperto, che permetterà in pochissimi tap di eseguire tutte le operazioni che ci si aspetta da un sistema del genere.

Ma prima di poter avere a disposizione una mappa completa dell'ambiente, bisognerà avviare la modalità di pulizia automatica per 3 volte prima di essere certi della reale precisione delle eventuali barriere virtuali e zone interdette che è possibile attivare sempre tramite l'applicazione.

Ed è poi anche grazie alla mappa che si potrà decidere di pulire solo una determinata stanza, oppure di programmare la pulizia ad un determinato orario, che potrà essere impostata anche per una stanza specifica.

L'app infine è pienamente integrata con gli assistenti digitali, e permetterà di controllare l'aspirapolvere con la voce sia sfruttando l'Assistente Google che Amazon Alexa.

Autonomia della batteria

Quasi da record l'autonomia della batteria. yeedi vac max integra un'enorme 5200 mAh di capienza, e chi segue il mercato sa che stiamo parlando di una capienza al pari dei modelli più costosi e potenti della categoria. In soldoni è la stessa batteria che abbiamo visto nello yeedi 2 hybrid (qui la recensione), ed effettivamente è in grado di garantire una super autonomia che può arrivare addirittura a 200 minuti.

In soldoni, il vero limite di utilizzo di un prodotto come lo yeedi vac max non è di certo la batteria, ma sono piuttosto i contenitori di capienza limitata.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo di vendita ufficiale dello yeedi vac max è di 349,00 euro su Amaozn ma, tramite il box che trovate in basso, potreste acquistarlo in sconto a 239,00 euro. Ma fate attenzione: per usufruire dello sconto, dovrete utilizzare il coupon che trovate nel box ed attivare un ulteriore coupon sconto di 100 euro direttamente nella pagina del prodotto.

Nel complesso quindi, questo yeedi vac max può essere considerato un'ottima alternativa qualora si cerchi un robot aspirapolvere con funzioni avanzate, una buona potenza di aspirazione venduto ad un prezzo decisamente contenuto. La qualità della pulizia possibile con questo modello è di certo superiore alla media di mercato, ed effettivamente c'è poco da criticare allo yeedi vac max: al netto di una certa lentezza è un prodotto molto efficace nel proprio lavoro, che funziona bene anche per la pulizia di grandi ambienti.





N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.