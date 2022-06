Recensione BlitzWolf BW-GD2: la scrivania gaming tutta comodità

Con l'aumentare degli utenti che guardano al gaming, che sia mobile o desktop, è aumentato anche il numero di accessori e periferiche per agevolare le sessioni di gioco. Qualcosa che può essere molto utile in merito è sicuramente la scrivania da gaming BlitzWolf BW-GD2, che abbiamo testato per la recensione e che ci fa compagnia nella nostra redazione.

Recensione BlitzWolf BW-GD2 | Scrivania da gaming

Contenuto della confezione

La scrivania BlitzWolf arriva in una confezione abbastanza compatta per essere quella di un tavolo ed al suo interno contiene il piano, i piedi da assemblare, gli sticker da attaccare ai piedi e tutti gli accessori da montare intorno. Tutto molto concreto e senza troppi fronzoli.

Design e materiali

Una volta assemblata la scrivania, ci troviamo davanti un complemento d'arredo con forti richiami al gaming, visto il design accattivante e decisamente votato all'utilizzo durante le sessioni di Core gaming. La BlitzWolf BW-GD2 è un modello non troppo alto, ma adatto a quasi la totalità degli utenti: le dimensioni sono infatti di 140 x 75 x 66 cm, quindi sta bene in ogni tipo di postazione senza risultare ingombrante. Presenti un alloggio per metterci un bicchiere o una bottiglia, uno per poggiarci le cuffie e anche uno per far passare i cavi. Per i materiali, i piedi sono in alluminio, mentre il piano è in truciolato di ottima qualità con trama plastificata sulla parte superiore.

Esperienza d'uso

Dopo averla spiegata in maniera concreta, passiamo poi a capire come si sta a questa scrivania BlitzWolf in recensione. Il modello BW-GD2 è tavolo piuttosto comodo da utilizzare, la seduta è molto ottimizzata e permette di avere una postura corretta. Ciò che ci è piaciuto è la possibilità di poter raggiungere non solo gli alloggi per bicchiere e cuffie facilmente, ma anche il fatto di non vedere per nulla i cavi di monitor e altri dispositivi ci ha lasciati soddisfatti. Esperienza decisamente promossa.

Recensione BlitzWolf BW-GD2 – Prezzo e conclusioni

Che dire, dunque, di questa scrivania BlitzWolf in recensione? La BW-GD2 è un prodotto molto concreto, adatto davvero a molte situazioni domestiche e lavorative, sia per seduta che per costruzione. In più, abbiamo l'ottima attenuante data dal prezzo: infatti, con un range di 90-100€, è possibile portarsi a casa un prodotto ben fatto acquistandolo da Banggood. N.B. Se non doveste visualizzare correttamente il link, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

