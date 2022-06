Recensione BlitzWolf BW-GC1: la sedia gaming votata al relax

Dopo aver visto come la scrivania BlitzWolf avesse reso comodo il lavoro in ufficio e le sessioni da gaming, è tempo di capire come la sedia da gioco dello stesso brand ci ha fatto rilassare durante il lavoro. Infatti, nella recensione della sedia da gaming BlitzWolf BW-GC1, vi spieghiamo perché è una poltrona da consigliare sia per casa che per l'ufficio e di come ci ha agevolato la seduta.

Recensione BlitzWolf BW-GC1 | Sedia da gaming

Contenuto della confezione

La sedia da gaming BlitzWolf in recensione trova una confezione in cui sono contenuti i pezzi della stessa e soprattutto gli utensili per montarla. Molto semplice, molto diretta: dopotutto è una sedia.

Design e materiali

Il design è, sostanzialmente, molto sportivo ed in linea con le altre poltrone da della categoria. Abbiamo due cuscini, uno lombare ed uno cervicale, i braccioli e anche un poggiapiedi estraibile. Quanto ai materiali, abbiamo un rivestimento quasi totale in similpelle, così come lo troviamo per i cuscini, a cui si accompagna il PVC dei braccioli e della piantana in cui sono alloggiate le rotelle sottostanti.

Esperienza d'uso

Com'è andata l'esperienza in seduta con la sedia BlitzWolf? A dirla tutta, è stato davvero tutto molto comodo. Tanto lo fanno i cuscini rimovibili, che permettono una postura corretta e dunque ci permettono di restare delle ore seduti senza stancarci. La stessa seduta risulta regolabile, quindi potete starci tranquillamente nella modalità che preferite. E, se avete bisogno di relax, lo schienale è regolabile e con il poggiapiedi estraibile così da potervici praticamente sdraiare.

Recensione BlitzWolf BW-GC1 – Prezzo e conclusioni

Chiudiamo questa recensione con una consapevolezza: BlitzWolf, in tema office e gaming, fa davvero un lavoro impeccabile. E questa sedia da gioco ne è l'esempio pratico, visto che ci porta comodità e postura senza compromessi. Questo lo ritroviamo poi anche nel prezzo, considerando che la BW-GC1 la si può trovare su Banggood in un range tra gli 85 e i 90€, che per questo tipo di seduta è sicuramente un prezzo ottimo. Vi lasciamo il link all'acquisto qui in basso: se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

