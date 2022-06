Recensione BlitzWolf BW-FLT1: illumina la stanza con un tocco di classe

Illuminare la propria stanza o il proprio ufficio oggi è qualcosa che va oltre la semplice lampadina al soffitto, con tutta una serie di illuminazioni a LED sempre più fantasiose. Ma se non si vuole la classica striscia LED da mettere nei vari contorni, la lampada ad angolo BlitzWolf BW-FLT1, protagonista di questa recensione, può essere l'ideale per donare un tocco originale senza risultare troppo vistosi.

Recensione BlitzWolf BW-FLT1 | Lampada LED ad angolo

Contenuto della confezione

La confezione della lampada BlitzWolf in recensione è veramente essenziale: al suo interno troviamo semplicemente il prodotto, il telecomando e l'attacco per l'alimentazione. Probabilmente non serve altro, visto il minimalismo della lampda.

Design e materiali

Come anticipato, la soluzione BlitzWolf è qualcosa che possiamo definire minimalista, in quanto abbiamo una struttura composta della base che poggia sul pavimento ad angolo retto e di un corpo principale dove alloggiano i LED, il che rende tutto molto gradevole alla vista. Quanto ai materiali, buona parte del prodotto è in policarbonato, fatta eccezione per la base in alluminio. Quanto alle misure, abbiamo un'altezza di 142 cm ed una lunghezza dei piedi di 40 cm l'uno.

Funzionamento

Come funziona, dunque, la lampada ad angolo BlitzWolf BW-FLT1 in recensione? Così come la sua struttura, è qualcosa di estremamente semplice da utilizzare. Si attacca alla corrente ed è pronta da usare, così che dovrete solo regolarla per tonalità di colore, scegliere la modalità dinamica che più ci piace (ne sono presenti 68) e altre funzioni attivabili tramite il telecomando, che è effettivamente il cuore di questa lampada.

Con questo potete scegliere di avere da uno a 4 scenari di luci, nel senso che potete avere un'illuminazione anche con più colori insieme. Il nostro consiglio è, per dare un tocco di classe al vostro ufficio o la vostra stanza (come noi abbiamo fatto nel nostro), di utilizzare la modalità monocroma, decisamente più elegante.

BlitzWolf BW-FLT1 – Prezzo e conclusioni

La lampada ad angolo BlitzWolf BW-FLT1, aldilà della sua utilità, si colloca anche in una fascia di prezzo applicabile alle tasche di tutti: infatti, tramite lo store Banggood è possibile acquistarla ad un prezzo intorno ai 50€, che effettivamente ce la fa consigliare a un po' tutte le situazioni che siano sia domestiche, sia lavorative. Nel nostro caso, ha donato eleganza e colore al nostro ufficio e ci sentiamo di dire che è un acquisto molto gradevole in questo senso. N.B. se non doveste visualizzare correttamente il box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

