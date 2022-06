Negli ultimi anni, c'è un particolare settore nella tecnologia di consumo che è cresciuto a dismisura: quello dei monitor portatili. Vuoi per via della pandemia, vuoi perché molti utenti da tempo ormai acquistano portatili per lavorare anche in mobilità, ma sono tante le aziende che hanno iniziato a produrre questi piccoli display aggiuntivi, soprattutto ora che le modalità desktop stanno diventando sempre più utili e funzionali. Insomma, con i monitor portatili, si tende a risolvere la mancanza di uno spazio di lavoro più ampio ed adeguato alle proprie esigenze lavorative: si tratta di monitor esterni da connettere al proprio computer tramite HDMI oppure, meglio ancora, tramite cavo USB-C.

Ed il monitor Arzopa di cui parliamo oggi, è il perfetto esponente di questa nuova categoria. È super leggero, ha molte modalità di connessione (tra cui USB-C con il quale si auto-alimenta), integra uno stand e i suoi 13.3 pollici lo rendono estremamente portatile. Non è dotato di una superficie touch, questo è vero, ma ha un ottimo pannello con finitura opaca che, strano ma vero, è in grado di garantire una buona luminosità di picco, nonostante il prezzo contenuto: costa 215.99 dollari su Hekka ma, tramite il box in basso, lo porteste acquistare in sconto con un coupon che farebbe abbassare il prezzo a circa 158 euro. Niente male per un prodotto che può essere utilizzato anche con le console.

Recensione Arzopa 13.3”: il monitor portatile USB-C dalle mille potenzialità

Unboxing

La confezione del monitor portatile Arzopa da 13.3” è esteticamente molto semplice, ma al suo interno contiene tantissimi accessori. Oltre al manuale utente, scritto in diverse lingue, e al prodotto principale, nella confezione sono presenti una cover che funzionerà anche da stand, e tantissimi cavi: c'è un cavo USB-C/USB-C, un cavo USB-C/USB-A, che dovrebbe essere utilizzato fondamentalmente per l'alimentazione del dispositivo qualora lo si connetta sfruttando un ulteriore cavo incluso in confezione, che integra un connettore HDMI di dimensioni standard ed un mini-HDMI.

Design e materiali

Realizzato con una cornice in alluminio anodizzato, piuttosto leggero, e qualche inserto plastica, il design del monitor monitor portatile Arzopa da 13.3” è minimale e decisamente portatile. Sostanzialmente, l'ingombro è quello del pannello, con qualche millimetro in più dovuto alle cornici e alla zona inferiore del monitor, nella quale è presente anche il logo dell'azienda. La sua grafica però, è l'unica nota stonata del design: insomma, avrei preferito fosse stato più piccolo ma a quanto pare è una cosa piuttosto normale in questa tipologia di prodotti.

1 di 14

Lateralmente sono presenti i tasti per gestire l'OSD, del quale parleremo a brevissimo, l'ingresso mini-HDMI, e due porte USB-C una delle quali però è destinata solo all'alimentazione. Chiaramente però, qualora si connettesse il monitor direttamente tramite USB-C, si potrebbe utilizzare un unico cavo con il quale verrà trasmesso il segnale audio-video assieme all'alimentazione. E se la presenza di un ingresso per il jack da 3.5 mm che potrebbe essere utilizzato al posto di due speaker integrati, ciò che mi sarebbe piaciuto vedere integrato in questo modello è una porta HDMI di tipo standard e non di tipo mini: la presenza della variante più piccola dell'HDMI, potrebbe costringervi a dover portare sempre il cavo apposito, e non sempre è una cosa comoda.

La qualità degli speaker è buona, ma se paragonata alle dimensioni del prodotto. In realtà l'audio riprodotto dai due altoparlanti come al solido tende nettamente alle frequenze medio-alte, abbandonando totalmente quelle basse. Il volume di riproduzione è buono, ma personalmente eviterei di dare troppo lavoro da fare agli speaker.

Ciò che proprio non mi è piaciuta è la cover magnetica che può essere utilizzata anche come stand. È in linea con le ridottissime dimensioni del prodotto, questo è vero, e la possibilità di connetterla magneticamente ed aprirla o chiuderla con semplicità è un'ottima cosa. Ma come stand, proprio non funziona: una volta posizionato il dispositivo su una scrivania, per esempio, bisogna fare molta attenzione a non urtarlo, perché data la sottigliezza della superficie d'appoggio, il grip della cover è davvero basso. Insomma, avrei preferito un'altra soluzione.

Caratteristiche del pannello

Il pannello utilizzato nel monitor portatile Arzopa da 13.3” è un IPS LCD con una frequenza di aggiornamento a 60 Hz. Ottimo il contrasto, che passa dai tipici 1000:1 di questi prodotti a circa 1200:1, buona la possibilità di poter scegliere tra due tipologie di risoluzioni: l'azienda produce due modelli praticamente identici, che cambiano tra loro solo perché uno è in grado di garantire una risoluzione 2K, mentre l'altro si ferma al FullHD. E notate bene, nonostante i 2K potessero far gola a tutti, a mio parere come rapporto qualità/prezzo la versione FullHD è più competitiva.

Ma indifferentemente dalla risoluzione, mi sarebbe piaciuto vedere utilizzato un pannello in grado di garantire un refresh rate più alto: ormai nel 2022 i 60 Hz iniziano a stare scomodi ad alcuni e ok, utilizzare un pannello a 120 Hz forse sarebbe stato eccessivo data la tipologia del prodotto, ma ormai nel mercato si trovano ottimi IPS a 90 Hz che sarebbero stati la scelta ottimale per questo dispositivo.

Il pannello IPS supporta un ampio angolo di visione di 178°, che offre visivamente un contrasto cromatico abbastanza decente sotto il 72% della gamma cromatica NTSC. Oltre alla gamma NTSC, il monitor offre anche sRGB, DCI-P3, Adobe e la gamma nativa nel menu OSD per le opzioni.

Ottima la luminosità di picco di 320 nits, che è leggermente sopra la media di questa categoria di prodotto, inoltre – tramite l'OSD – è possibile attivare anche la modalità HDR. Ma vi do un consiglio: evitate di utilizzarla, perché l'effetto reale non è assolutamente paragonabile a quello che abbiamo visto sui display OLED di molti smartphone in circolazione.

In realtà quello utilizzato nel monitor portatile Arzopa da 13.3” è un pannello di buona qualità, in cui i problemi di sfocatura e ghosting sono sensibilmente minori di quanto mi aspettavo e che, inoltre, il più delle volte è in grado di fornire un tempo di risposta molto rapido, senza ritardi o latenze.

Insomma, non è certo uno di quei pannelli con i quali svolgere lavori di ritocco fotografico, ma è comunque un validissimo appoggio per posizionare le finestre delle altre applicazioni, mentre si modificano ad esempio le foto sul proprio monitor principale.

Come funziona

Non serve alcun driver per utilizzare il monitor portatile Arzopa da 13.3”, ne con i computer tantomeno con gli smartphone. Su PC e Mac animati da Windows basterà connettere il monitor tramite USB-C per utilizzarlo immediatamente come display esterno: con questa modalità di connessione il dispositivo si auto-alimenterà, se invece lo si utilizzerà tramite HDMI invece, bisognerà collegare il dispositivo ad una fonte di alimentazione tramite il cavo USB-C/USB-A. E sì, lo si può anche collegare direttamente ad una porta USB oppure ad una powerbank.

Anche con gli smartphone Android il funzionamento è veloce ed immediato. Nei dispositivi dotati di modalità desktop, come quelli di Huawei o gli smartphone di Samsung, una volta connesso il monitor si potrà utilizzare la nuova interfaccia grafica senza alcuna limitazione. Ed è qui che si inizia un po' a sentire la mancanza di una superficie touch: certo, gli utenti Mac non ne sentiranno assolutamente la nostalgia, ma chiunque colleghi un monitor del genere ad un PC o ad uno smartphone, magari potrebbe trovare comoda l'interazione con le dita piuttosto che con il mouse e la tastiera.

Insomma, il punto di questi monitor è questo: possono essere utilizzati con qualsiasi dispositivo che supporti un uscita video tramite USB-C, oppure a qualsiasi prodotto che utilizza l'HDMI. Con un adattatore, ad esempio, ci si potrebbe collegare anche un dispositivo Google TV, inutile poi dire che potrebbe essere sfruttato per connettere una Nintendo Switch mentre si è in mobilità, oppure una console. Il limite sono solo le proprie necessità.

L'OSD poi è molto semplice da utilizzare. In realtà, in questa categoria di prodotti è molto probabile trovare dei menu in cui la navigazione inizia a diventare un problema e con cui diventa difficile anche svolgere le operazioni più semplici. Nel monitor portatile Arzopa da 13.3” però il problema non si pone: l'OSD è ben organizzato e le modalità di navigazione sono semplici e bene indicate graficamente.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo di vendita ufficiale del monitor portatile Arzopa da 13.3” è di 215.99 dollari su Hekka ma, tramite il box in basso, lo porteste acquistare in sconto con un coupon che farebbe abbassare il prezzo a circa 158 euro. Certo, non è un prodotto che potrebbe essere utile a tutti, ma per chiunque abbia la necessità di espandere il proprio spazio di lavoro in mobilità, questo dispositivo potrebbe semplificare tantissimo la vita.

Le possibilità di connessione sono diverse e la qualità del pannello è decisamente sopra la media in questa fascia di prezzo. Certo, mi sarebbe piaciuto vedere una frequenza d'aggiornamento un po' più spinta ed una cover con una migliore stabilità nel reggere il monitor, ma effettivamente c'è poco da recriminare a questo prodotto, soprattutto perché potrebbe essere una soluzione ottimale non solo per chi ci lavora con il computer, ma anche per chi vuole giocare in mobilità con uno schermo più grande.





N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.