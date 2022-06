Realme Pad X Global è dietro l’angolo: manca pochissimo al lancio

Nelle scorse ore abbiamo assistito al lancio del nuovo tablet del brand asiatico, il primo destinato al mercato cinese. Un dispositivo che alza il tiro rispetto ai modelli presentati in occidente (Pad e Pad Mini), anche se fa a meno della connettività (per il 5G bisognerà attendere il prossimo giro). Ma il nuovo Realme Pad X arriverà anche in versione Global? La risposta arriva niente meno che dal VP della compagnia.

Aggiornamento 01/06: il debutto del nuovo tablet in versione Global sarebbe già dietro l'angolo. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Realme Pad X sarà lanciato in versione Global: dita incrociate per l'Europa!

Il solito Madhav Sheth, VP di Realme, ha pensato bene di stuzzicare i fan indiani del brand e nel farlo appare chiaro quale sarà il prossimo dispositivo in arrivo. Realme Pad X sarà lanciato in versione Global, a partire dall'India: le tempistiche non sono state rivelate, ma è probabile che il debutto sia previsto a stretto giro. Il fatto di cominciare a parlare del terminale non è un caso e vari insider puntano ad una presentazione già nel corso del mese di giugno.

Chiarito che Pad X uscirà fuori dalla Cina, resta l'altra incognita: lo vedremo anche in Europa? Purtroppo non ci sono ancora conferme, quindi bisognerà pazientare. Tuttavia potremmo ipotizzare un lieto fine: in fondo gli attuali tablet low budget di Realme sono stati accolti bene da noi, quindi non è del tutto irreale pensare che possa arrivare anche il nuovo modello con Snapdragon 695 (qui trovate il nostro approfondimento dedicato al dispositivo).

Il debutto è più vicino del previsto | Aggiornamento 01/06

Si torna a parlare di Realme Pad X in versione Global, questa volta con una finestra temporale. Secondo quanto rivelato da presunte fonti interne, il lancio fuori dalla Cina (precisamente in India) avverrà nel corso della prima metà di giugno, quindi entro il 15 del mese. Inoltre saranno disponibili tutte le colorazioni lanciate in patria, quindi la le versioni Glowing Grey e Glacier Blue che il modello più sportivo Racing Green. Per i tagli di memoria dovremmo avere due varianti, da 4/64 GB e da 6/128 GB.

Come al solito restiamo in attesa di una conferma ufficiale per scoprire la data d'uscita internazionale del nuovo tablet!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il