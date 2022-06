Realme Narzo 50i Prime sarà il low-cost killer a meno di 100€

Realme avrebbe in cantiere un nuovo smartphone con il quale spaccare la fascia bassa del mercato, aggredendo il settore a meno di cento euro. Parliamo di Realme Narzo 50i Prime, un entry-level che, stando a quanto trapelato in rete finora, potrebbe avere le carte in tavola per chi è alla ricerca di un secondo smartphone o, più semplicemente, per gli utenti meno esigenti, che utilizzano lo smartphone per tenersi in contatto con i loro cari e per navigare in Internet. In questo articolo, abbiamo raccolto tutte le indiscrezioni e le informazioni di Realme Narzo 50i Prime che sono emerse online: facciamo il punto della situazione.

Realme Narzo 50i Prime: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Il design di Realme Narzo 50i Prime si contraddistingue per il grande modulo fotografico rettangolare posto sul retro, all'interno del quale alloggia un solo, grande obiettivo accompagnato dal flash LED e dal logo Narzo. Il pannello posteriore presenta una finitura testurizzata con design a strisce verticali, mentre il pannello frontale è circondato da cornici sottili e da un mento più spesso nella parte inferiore.

Sul lato destro di Realme Narzo 50i Prime è posizionato il bilanciere del volume e il pulsante di accensione, mentre a sinistra troviamo lo slot per la SIM.

Specifiche tecniche

Gran parte delle caratteristiche tecniche di Realme Narzo 50i Prime sono ancora avvolte nel mistero. Quel che sappiamo è che queste dovrebbero includere specifiche che contribuiranno a rendere questo smartphone la migliore soluzione entry-level dell'anno. Alcune delle specifiche tecniche dovrebbero includere una batteria da 5.000 mAh che dovrebbe assicurare una lunga autonomia del dispositivo.

Prezzo e disponibilità

Il lancio di Realme Narzo 50i Prime è atteso ufficialmente per il prossimo 22 giugno. Lo smartphone dovrebbe essere disponibile nelle colorazioni Nero e Verde al prezzo di 7.800 rupie indiane, ovvero circa 95€ al cambio attuale.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il