Realme GT Neo 3 150W è lo smartphone del Dio del Tuono: Thor Love & Thunder Edition in arrivo!

In occasione del debutto del nuovo film Marvel dedicato al Dio del Tuono è in dirittura d'arrivo Realme GT Neo 3 150W Thor Love & Thunder Edition. Effettivamente quest'accoppiata ha un senso dato che parliamo di uno degli smartphone più veloci sulla piazza, con la ricarica… di un fulmine!

Realme GT Neo 3 150W Thor Love & Thunder Edition: tutto quello che sappiamo finora

La data d'uscita della nuova versione speciale Realme GT Neo 3 150W Thor Love & Thunder Edition è fissata per il 7 luglio e al momento sembra che il debutto sia previsto solo per il mercato indiano. Nel frattempo il VP di Realme, Madhav Sheth, ha pubblicato la misteriosa immagine che vedete in alto: che sia uno scorcio del design del dispositivo? Se così fosse, sembrerebbe la sagoma di Mjolnir (con le varie crepe dovute alle ultime vicissitudini nel MCU), forse con luci LED. Il dispositivo dovrebbe essere disponibile nella sola colorazione Nitro Blue, ma per ora mancano immagini chiare.

Passando alle specifiche, Realme GT Neo 3 in versione Thor non dovrebbe presentare novità: ritroveremo la super ricarica da 150W, così come il Dimensity 8100 di MediaTek ed un ampio pannello AMOLED da 6.7″ Full HD+ a 120 Hz. Lato memorie dovremmo avere 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di storage UFS 3.1. Ovviamente non mancherà Android 12 (tramite Realme UI 3.0) così come una tripla fotocamera da 50 + 8 + 2 MP con OIS, grandangolo e macro.

Volete saperne di più su Realme GT Neo 3 150W? Allora date un'occhiata alla nostra recensione!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il