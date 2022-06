Realme C30 sarà un entry-level per chi vuole essere “alla moda”

Il lancio di Realme C30 sembra essere sempre più tangibile, e con l'avvicinarsi al giorno del suo debutto cominciano ad aumentare anche le informazioni che si hanno a riguardo. Il nuovo entry-level potrebbe presentarsi come un'ottima soluzione per chi è alla ricerca di uno smartphone dall'estetica unica e specifico per un utilizzo quotidiano, offrendo tecnologie e funzionalità di base mantenendo basso il suo costo. In questo articolo, abbiamo raccolto tutte le indiscrezioni su specifiche tecniche, prezzo e uscita di Realme C30: parliamone insieme!

Realme C30: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Proprio in queste ultime ore sono apparse in Rete alcune immagini render di Realme C30 che ne mostrano l'aspetto unico. L'elemento caratterizzante è, senza ombra di dubbio, la particolare scocca posteriore che si contraddistingue almeno per due motivi: da un lato, per il suo design a griglia verticale che crea un effetto davvero piacevole e originale; dall'altro, il grande modulo fotografico posizionato nell'angolo superiore sinistro e all'interno del quale alloggia un singolo sensore, accompagnato dal flash LED.

Lo smartphone presenta un corpo squadrato: il bilanciere del volume e il tasto di accensione sono posizionati sul lato destro, mentre sul lato inferiore troviamo un altoparlante, una porta USB di tipo C, il microfono e il jack audio da 3.5 mm. Il dispositivo dovrebbe essere disponibile in tre colorazioni molto trendy: Lake Blue, Bamboo Green e Denim Black.

Realme C30 dovrebbe poi presentare un display LCD IPS con notch a goccia da 6.58″ e risoluzione FullHD+.

Specifiche tecniche

Molte delle specifiche tecniche di Realme C30 sono ancora avvolte nel mistero. Trattandosi di un entry-level, tuttavia, non dovremmo attenderci tecnologie molto sofisticate, quanto un kit di soluzioni e funzionalità che permetteranno lo svolgimento di attività di base.

Lo smartphone potrebbe essere alimentato da un processore MediaTek Helio G80 e dovrebbe essere disponibile in almeno due opzioni: una con 2 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione interna, e l'altra con 3 GB di RAM e 32 GB di storage.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, Realme C30 dovrebbe implementare un singolo sensore esterno da 13 MP e una fotocamera frontale da 5 MP. Tra le altre caratteristiche potremmo trovare una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 10 W, mentre il suo funzionamento potrebbe basarsi su Android Go.

Realme C30: prezzo e uscita

Non si hanno ancora informazioni sul prezzo di Realme C30. Il lancio del dispositivo è atteso per il mese di giugno, ma ovviamente l'ultima parola spessa alla compagnia asiatica.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il