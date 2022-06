Le QCY HT01C con ANC ibrido tornano in sconto con Coupon esclusivo

Le cuffie TWS QCY HT01C con ANC non si fanno mancare nulla ed ora tornano nuovamente in offerta ad un prezzo che sfiora il minimo storico (lo supera di poco), grazie allo store Hekka ed al nostro coupon esclusivo. Non fatevele scappare!

QCY HT01C Hybrid ANC: gli auricolari wireless ritornano ad un prezzo super

Dotati di un look accattivante e della cancellazione attiva del rumore ANC (con una riduzione fino a 35 dB), gli auricolari wireless QCY HT01C sono perfetti per chi cerca una soluzione “potente” ma spendendo poco. Oltre all'ANC ibrido le cuffie TWS sono anche dotate del supporto alla ricarica wireless, driver da 7 mm, BT 5.1, modalità trasparenza e un'autonomia fino a 5 ore di riproduzione musicale (che scendono a 4 ore con cancellazione del rumore attivata).

Le cuffie TWS QCY HT01C scendono di prezzo con il nostro codice sconto esclusivo, grazie allo store Hekka. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare per risparmiare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock. Anche con la spedizione da 4.6€ resta comunque un prezzo ottimo per questi auricolari (proposti quindi a 38.5€), che sfiorano il minimo storico.

Articolo sponsorizzato.

