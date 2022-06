POCO X4 GT potrebbe essere ad un passo dall’uscita: ecco le ultime novità

Oltre alla serie top di gamma F4, POCO X4 GT rappresenterà il nuovo esponente per la fascia medio/alta del sub-brand di Xiaomi, assieme all'inedito POCO X4 GT+ o X4 GT Pro. Finora abbiamo assistito alla presentazione ufficiale di POCO X4 Pro, ma ad accompagnarlo ci sarà anche la variante GT. Una variante ideata per dare sfogo alle prestazioni, con un occhio alla qualità delle performance offerte nel gaming.

Aggiornamento 09/06: POCO X4 GT ha ricevuto una nuova certificazione mentre un insider particolarmente affidabile punta su un debutto a strettissimo giro. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

POCO X4 GT e GT+ stanno per arrivare, ma abbiamo già avuto modo di conoscerli

Design e display

xaga

Redmi Note 11T Pro

POCO X4 GT

xagapro

Redmi Note 11T Pro+

POCO X4 GT Pro – 108 Mpx camera

xagain

Redmi K50i

xagainpro

Redmi K50i Pro – 108 Mpx camera — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) May 24, 2022

Partiamo subito svelando l'arcano: il noto insider Kacper Skrzypek, particolarmente affidabile, sostiene che i modelli POCO X4 GT e X4 GT Pro (quindi non GT Pro+ come indicato da precedenti leak) saranno in realtà dei rebrand di Redmi. Precisamente si tratterà delle versioni Global di Redmi Note 11T Pro e Note 11T Pro+, freschi di lancio insieme alla Xiaomi Band 7. Inoltre gli stessi terminali arriveranno in India come Redmi K50i e K50i Pro. Insomma, quale che sia la configurazione definitiva, tira davvero aria di rebrand.

Redmi K50

Non abbiamo ancora immagini ufficiali dello smartphone, ma sulla base di questa ipotesi possiamo immaginare come sarà fatto. Sul posteriore dovrebbe spiccare il modulo fotografico, posto in alto a sinistra con un layout rettangolare.

Sul davanti, invece, ci sarebbe uno schermo LCD IPS da 6,6″ Full HD+ con refresh rate a 144 Hz, campionamento del tocco a 270 Hz e protezione Gorilla Glass. Seguendo la scia dei cugini Redmi, il pannello dovrebbe essere una soluzione di tutto rispetto: ricordiamo che quello a bordo dei Note 11T Pro presenta la tecnologia DC Dimming per LCD ed è stato valutato A+ da DisplayMate.

Non avendo tecnologia OLED, il lettore d'impronte sarebbe integrato nel tasto laterale d'accensione. Il tutto in un corpo con certificazione IP53 e dimensioni pari a 163,1 x 76,2 x 8,5 mm per un peso di 201 grammi (dimensioni un pizzico più ampie rispetto alla serie Note 11T Pro di Redmi).

Specifiche tecniche

Passando al comparto hardware, anche POCO X4 GT e X4 GT Pro integrerebbero il MediaTek Dimensity 8100, SoC che troviamo non solo su Redmi K50 ma anche OnePlus 10R/Ace e Realme GT Neo 3. Realizzato con processo produttivo a 5 nm TSMC, include una CPU octa-core (4 x 2,85 GHz A78 + 4 x 2,0 GHz A55) e GPU Mali-G610. Per POCO X4 GT, le memorie sarebbero da 6/8 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di spazio d'archiviazione UFS 3.1, mentre per POCO X4 GT+ (o GT Pro se preferite) ci sarebbe un unico taglio da 8/256 GB. Per mantenere basse le temperature avremo un impianto di dissipazione al liquido con camera di vapore per una superficie complessiva di 3.950 mm².

A fornire energia a tutti questi elementi ci sarebbero batterie da 5.080 e 4.400 mAh con ricarica rapida da 67W su X4 GT e da 120W su X4 GT+/GT Pro. Per la connettività sono previsti supporto dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC 3.0, porta IR e GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/BeiDou, e non mancherebbe un motore di vibrazione lineare X-Axis. Ci sarebbe anche un paio di speaker stereo JBL con Dolby Atmos, ma niente da fare per l'ingresso mini-jack.

Per il comparto fotografico, POCO X4 GT avrebbe una tripla fotocamera da 64 + 8 +2 MP con OIS (non è presente su Note 11T Pro, ma concediamo il beneficio del dubbio), grandangolo da 119° e macro, oltre a una selfie camera da 20 MP (sarebbero 16 MP per il cugino Redmi). Il fratello maggiore POCO X4 GT Pro avrebbe la medesima configurazione, ma optando per un sensore principale da 108 MP.

Prezzo e data d'uscita

I think the #POCOX4GT and the Pro variant might be released alongside #POCOC40. Still, I have no confirmation of that info except that MIUI Global has been released already and confirms that they are rebranded #RedmiNote11TPro and come to India as #RedmiK50i series. We will see.. pic.twitter.com/N7gDYITYbX — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) June 7, 2022

Non abbiamo ancora una data ufficiale per la presentazione di POCO X4 GT e X4 GT+/GT Pro: considerando che lo scorso POCO X3 GT venne presentato a luglio 2021, è possibile che l'evento si terrà nell'estate 2022. Nel frattempo, il modello base POCO X4 GT è stato avvistato in una varie certificazioni sia con il nome commerciale che con la sua sigla (22041216G). Anche se manca la data di presentazione è chiaro che il debutto è decisamente vicino. Inoltre, il già citato insider Kacper Skrzypek getta l'amo: che il debutto sia previsto per la prossima settimana, insieme al “piccolo” POCO C40? Il lancio di quest'ultimo è fissato per il 16 giugno, quindi non ci resta che attendere!

Niente informazioni per il prezzo. Come al solito restiamo in attesa di novità e non appena ne sapremo di più aggiorneremo questo articolo con tutte le novità.

