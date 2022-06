POCO F4 GT rimandato nel gaming: colpa del chipset?

Quando è arrivato sul mercato, POCO F4 GT (gemello di Redmi K50 Gaming) è stato presentato come alternativa potente ed economica per il gaming mobile. Ma proprio nella categoria in cui dovrebbe eccellere, pare vi siano alcune criticità, specie nella resa degli FPS e delle temperature, dove la colpa però potrebbe essere del chipset.

Snapdragon 8 Gen 1 penalizza POCO F4 GT? Test FPS inferiore ad iPhone 13 Pro Max e Redmi K50 Pro

Il video in questione, postato da Golden Reviewer, ci riporta dei test dedicati a vari smartphone durante le sessioni di gioco ad Apex Legends Mobile, andando a misurare la media degli FPS, la potenza, l'efficienza e le temperature raggiunte. E parlando nello specifico del POCO, lo YouTuber annuncia che lo smartphone rallenta notevolmente, con una media di FPS ferma a 47.5, che non lo rende nulla di eccezionale se pensiamo che anche solo iPhone 13 Pro Max e iPad Air 2022 fanno decisamente meglio.

Impietoso è però il risultato che ottiene nei confronti dei cugini Redmi K50 e K50 Pro, con il secondo che si dimostra il migliore della categoria con il suo Dimensity 9000, mantenendo temperature da 39.6 °C con circa 60 FPS di media, mentre le temperature dell'F4 GT arrivano a 41.9 °C ed il throttling inizia dopo soli 3 minuti di gioco.

Le “colpe”, se così possiamo definirle, sono da attribuire probabilmente al chipset, visto che lo Snapdragon 8 Gen 1 ha effettivamente problemi di consumi e temperature, cosa che non pare accadere con MediaTek Dimensity 9000 e forse nemmeno con l'8+ Gen 1 (o almeno è ciò che spera Qualcomm). Insomma, salvo accorgimenti software e ottimizzazioni, POCO F4 GT, alla fine della fiera, potrebbe risultate un'occasione mancata. La speranza per il brand è che F4 e X4 GT rendano in maniera migliore, ma conoscendo i chipset non è poi così impossibile.

