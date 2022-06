POCO F4 5G e X4 GT: il prezzo svelato da un rivenditore online

Manca ormai pochissimo al debutto degli ultimi smartphone POCO, due nuovi modelli di fascia medio-alta in arrivo in Europa e in Italia. Mancano solo pochi dettagli per avere il quadro completo ed ora un rivenditore online potrebbe aver risposta ad alcune domande riguardanti il prezzo degli imminenti POCO F4 5G e X4 GT!

POCO F4 5G e X4 GT: prezzo e specifiche svelati da uno store online

Fino a questo momento non avevamo avuto indiscrezioni sul possibile prezzo internazionale dei nuovi dispositivi. Tuttavia uno store online – un distributore ufficiale di Xiaomi per la Polonia – ha pubblicato le pagine dedicate a POCO F4 5G e POCO X4 GT, con tanto di dettagli sulle specifiche tecniche ed il prezzo. Le varie caratteristiche e le immagini erano ben visibili mentre i prezzi erano presenti nei metadati delle pagine (come si vede dagli screenshot in basso). Il rivenditore ha prontamente oscurato entrambe le pagine dedicate ai dispositivi POCO, che al momento non risultano attive.

Per quanto riguarda il prezzo di POCO F4 GT, lo smartphone sarà disponibile nelle versioni da 6/128 GB e da 8/256 GB, rispettivamente a 2.200 e 2.400 PLN (zloty polacchi), ossia circa 475€ e 520€ al cambio attuale. Il modello POCO X4 GT sarà proposto invece nei tagli da 8/128 GB e da 8/256 GB, a 1.900 e 2.000 PLN, ossia 410€ e 430€ al cambio. Ovviamente è bene ricordare che si tratta di prezzi leak e quindi potrebbero subire delle variazioni. Inoltre si tratta di cifre in riferimento al mercato polacco, quindi resta da vedere quale sarà il prezzo per gli altri paesi europei e in particolare per l'Italia.

Il rivenditore online ha pubblicato anche le specifiche tecniche dei due smartphone: in entrambi i casi coincidono con i leak che abbiamo raccolto nel corso delle settimane precedenti. Se volete date un'occhiata e conoscere tutti i dettagli sui nuovi POCO, i nostri approfondimenti sono disponibili tramite i link qui sotto.

