POCO F4 5G, uscita ad un passo: spunta la possibile data

Sempre meno dettagli ci separano dal nuovo POCO F4 5G e, tra questi, sarebbe venuta fuori anche la data di uscita. Infatti, da un leak apprendiamo che la presentazione del nuovo flagship del brand affiliato a Xiaomi sarebbe quanto mai vicina, entrando quindi nel clou per questo smartphone.

POCO F4 5G: la data di uscita è questione di giorni secondo un leak

Poco F4 5G 19th June 👀👀 🌍 🇮🇳 — Paras Guglani (@passionategeekz) June 13, 2022

A mostrarci la possibile data di uscita del nuovo POCO è il leaker Paras Guglani, che ci spiega come il modello in questione sia veramente prossimo alla presentazione. Questo perché egli indica il 19 giugno 2022 come giorno fissato per il debutto di F4, che tramite i teaser della compagnia non ha praticamente più segreti.

Infatti, POCO ha mostrato non solo definitivamente il design, praticamente quello del Redmi K40S rebrandizzato, ma ha portato dettagli succosi anche per quanto riguarda chipset e feature presenti. Sappiamo infatti che troverà lo Snapdragon 870, proprio come il cugino cinese, ma andrà a migliorare il comparto fotografico adottando una fotocamera da 64 MP con OIS, rispetto ai 48 MP della controparte. Inoltre, non mancheranno ottimizzazioni importanti come un display AMOLED E4 ed il sistema di raffreddamento Liquidcool 2.0, lanciando il dispositivo in chiave gaming, spesso obiettivo mai nascosto del brand, visto anche F4 GT già arrivato.

Insomma, è chiaro che il brand possa annunciare e confermare (ma anche smentire e dunque posticipare, essendo un leak) la data che abbiamo colto dall'indiscrezione. Per saperne di più intanto, vi lasciamo l'approfondimento dedicato.

