POCO C40 avrà un design “esclusivo”: ufficiale la data di presentazione

Mentre le indiscrezioni in merito ai modelli F4/F4 Pro ed X4 GT si fanno sempre più “tangibili”, ecco spuntare anche un'altra novità per la partner di Xiaomi: POCO C40 sarà il prossimo entry level del brand e in questo approfondimento andiamo a tracciarne le specifiche tecniche basandoci su indiscrezioni e conferme. Andiamo a scoprire tutto quello che è trapelato fino a questo momento sul prossimo piccolo di POCO!

POCO C40: che cosa sappiamo finora

Design e display

POCO C31

Seguendo la scia del precedente C31, anche POCO C40 arriverà con specifiche basilari anche se al momento non sono state ancora confermate (così come il design, le immagini fanno riferimento al predecessore). Nonostante non ci siano indiscrezioni, POCO ha pubblicato un teaser in cui parla di design “esclusivo” e mostra parte della scocca.

Lo stile sembra simile a quello di POCO C31, con una fotocamera quadrata, un modulo ampio con il logo del brand in bella vista ed un lettore d'impronte posizionato in alto, al centro della scocca. Il post lascia intendere la presenza di una versione Yellow, nel perfetto stile POCO.

Specifiche tecniche

Per ora i dettagli sono davvero scarni, ma il dispositivo è stato già protagonista di vari leak e di altre certificazioni. Conosciamo le misure – 167,18 x 76,87 mm – e sappiamo che avrà dalla sua Android 12 e la MIUI 13. Lato connettività troveremo il supporto al Wi-Fi Dual Band mentre in termini di autonomia si punta ad una capiente batteria da 6.000 mAh (confermata tramite un teaser) ma con una ricarica base, da 10W.

La vera sorpresa è il chipset di POCO C40, un dettaglio che lo rende di certo un telefono “insolito”. Invece dei classici Snapdragon o MediaTek di fascia bassa, la casa cinese avrebbe optato per una soluzione entry level prodotta da JLQ, ossia il SoC JR510. Una decisione atipica ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

POCO C40 – Prezzo e uscita

Il debutto di POCO C40 avverrà a breve: la data di presentazione è fissata per il 16 giugno 2022. Il lancio avverrà per i mercati Global anche se al momento non è dato di sapere se il dispositivo verrà lanciato anche in Europa. Non ci sono indiscrezioni in merito al prezzo ma possiamo comunque ipotizzare una cifra accessibile (intorno ai 100€ al cambio) vista la natura del terminale.

