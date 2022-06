Oukitel WP19 ha una data d’uscita: tutte le specifiche e gli sconti al debutto!

A inizio mese abbiamo parlato del nuovo rugged phone del brand cinese, dispositivo in dirittura d'arrivo proprio durante il mese di giugno. Oukitel WP19 è lo smartphone ultra-resistente dotato di una batteria gigantesca ed ora arriva una sfilza di dettagli sul prezzo di vendita, gli sconti al debutto e la data della premiere, il tutto condito con una valanga di conferme sulle specifiche tecniche.

Oukitel WP19 sarà disponibile dal 27 giugno e ci sarà uno sconto incredibile per il lancio

Le notizie precedenti erano complete solo in parte: abbiamo fatto conoscenza con il nuovo Oukitel WP19 ed il suo design, con la sua batteria colossale e con il comparto fotografico. Ora è tempo di scoprire tutti i dettagli in merito al rugged phone della casa cinese. Il dispositivo è dotato di un ampio display da 6.78″ con risoluzione Full HD+, densità di 397 PPI e refresh rate a 90 Hz, con un rivestimento protettivo anti-graffio. Il cuore del terminale è il chipset Helio G95 di MediaTek, soluzione 4G supportata da 8 GB di RAM e 256 GB di storage, ottima sia per godere di contenuti multimediali che di giochi.

Non mancano un lettore d'impronte digitali, il Face Unlock, l'NFC per i pagamenti, un pulsante fisico personalizzabile. La massima resistenza è certificata grazie ai test IP98, IP69K e MIL-STD-810H; questi ultimi sono di grado militare ed indicano una solidità di tutto rispetto, anche in condizioni estreme.

Ovviamente il pezzo forte è la super batteria da 21.000 mAh: Oukitel WP19 è un vero e proprio battery phone, in grado di offrire fino a 7 giorni di autonomia con una singola carica (secondo quanto riportato dall'azienda). Inoltre è presente il supporto alla ricarica rapida da 33W, per passare dallo 0 all'80% in meno di 3 ore. Inoltre, grazie alla ricarica inversa sarà possibile utilizzare lo smartphone come una power bank.

Concludiamo con una ripassata del comparto fotografico, basato su un sensore Samsung S5K da 64 MP accompagnato da una Night Vision Camera Sony IMX350 ed un obiettivo macro da 2 MP. La visione notturna è perfetta non solo per effettuare scatti ma anche per aiutare gli utenti più avventurosi durante le gite outdoor.

Il nuovo Oukitel WP19 debutterà ufficialmente il prossimo 27 giugno e sarà disponibile in promozione fino al 1 luglio. Il prezzo di vendita sarà di 599.9$ ma durante il periodo promozionale, gli utenti desiderosi di mettere le mani sullo smartphone ultra-resistente potranno farlo in sconto: solo 299.9$ e in aggiunta sarà disponibile anche un ulteriore coupon del valore di 30$. Al momento il rugged phone è in preordine su AliExpress: mettetelo nel carrello già da ora in modo di poter risparmiare il massimo al momento del debutto. Il dispositivo verrà proposto quindi a soli 269.9$, un prezzo di tutto rispetto per un rugged completo, dalla batteria enorme.

