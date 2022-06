OnePlus Nord N20 SE: è lui il nuovo entry level “rubato” ad OPPO

La scorsa settimana ci siamo trovati alla prese con un misterioso smartphone Oneplus derivato da OPPO, un vero e proprio rebrand. Ora, scopriamo che il dispositivo sarà il prossimo OnePlus Nord N20 SE e cogliamo l'occasione per fare il punto della situazione sul piccolo entry level: ecco che cosa ci aspetta tra specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

OnePlus Nord N20 SE: che cosa sappiamo finora

La nuova certificazione dedicata al dispositivo mostra sia la sigla che il nome commerciale, ossia CPH2469 e OnePlus Nord N20 SE. Come visto in precedenza, il numero di modello è stato cambiato per il rebrand: in realtà l'originale era CPH2387, ossia OPPO A57 4G, lanciato a fine maggio in alcuni mercati asiatici. Ora che l'identità sembra svelata definitivamente – a meno di clamorosi colpi di scena – proviamo a raccogliere tutti i dettagli.

Design e display

Non sappiamo se OnePlus Nord N20 SE offrirà il medesimo design del cugino OPPO A57 4G: quest'ultimo adotta un modulo rettangolare per la dual camera ed offre un pannello con notch a goccia. Il display è un'unità LCD da 6.56″ HD+ (1612 x 720 pixel) con refresh rate standard a 60 Hz. Il corpo misura 163.74 x 75.03 x 7.99 mm per un peso di circa 187 grammi.

Specifiche tecniche

Per quanto riguarda le specifiche tecniche di OnePlus Nord N20 SE, sempre restando sull'ipotesi del rebrand, troveremo il chipset MediaTek Helio G35, octa-core fino a 2.3 GHz con GPU IMG GE8320, 3/4 GB di RAM LPDDR4X e 64 GB di storage espandibile tramite microSD. La batteria dovrebbe essere quindi un'unità da 5.000 mAh con ricarica da 33W. Ovviamente si tratterà di uno smartphone 4G, con supporto Dual SIM; non mancheranno il Wi-Fi Dual Band, il Bluetooth 5.3 e un ingresso mini jack per le cuffie (per la ricarica avremo una porta Type-C). Il GPS sarà presente ma non dovremmo avere l'NFC per i pagamenti.

Il comparto fotografico sarà basato su un sensore principale da 13 MP, accompagnato da un obiettivo mono da 2 MP. Lato selfie, all'interno del drop notch, troveremo una selfie camera da 8 MP.

OnePlus Nord N20 SE – Prezzo e uscita

Le varie certificazioni lasciano intendere che non manchi molto al debutto di OnePlus Nord N20 SE, anche se per ora non ci sono conferme ufficiali. Viste le specifiche, il terminale potrebbe arrivare ad un prezzo di circa 150€ al cambio, ma ovviamente non sappiamo in quali mercati farà capolino. Non appena ci saranno novità aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli.

