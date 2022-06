Il tuo OnePlus potrebbe avere un grave bug della memoria

Da un po' di tempo a questa parte, c'è chi direbbe che la qualità del software di OnePlus sia gradualmente peggiorata. È difficile da poter dire con certezza, ma è abbastanza evidente che negli ultimi anni le segnalazioni di bug siano aumentate. Un trend fisiologico, visto che sono anche aumentati i possessori di smartphone OnePlus e quindi lo stesso bug può presentarsi a molti più utenti rispetto ai primi anni. Ed è proprio ciò che sta accadendo da qualche mese, con molti utenti che stanno segnalando grossi problemi di memoria piena.

Se si spulcia sia all'interno del forum OnePlus (1, 2, 3, 4) che di Reddit (1, 2, 3, 4, 5), si possono trovare decine e decine di testimonianze di questo fastidioso bug che affligge diversi smartphone OnePlus. Ci sono segnalazioni che riguardano OnePlus 9 e 9 Pro, 8 Pro, 8T, ma anche Nord, Nord N10, Nord CE 5G, Nord N200 e persino vecchi modelli come la serie 6. Inoltre, il problema sembra presentarsi sia con Android 11 che con Android 12, pertanto sembra qualcosa di esteso a praticamente tutto il catalogo OnePlus e a più versioni della OxygenOS.

La memoria del tuo smartphone OnePlus si riempie in maniera anomale? Ecco cosa sta succedendo

Ma di che problema si tratta? In poche parole, la memoria si riempie in maniera anomala, finendo per saturare completamente o quasi lo spazio d'archiviazione a disposizione. Fra le segnalazioni che ho rintracciato, c'è persino un possessore di OnePlus 8T da 256 GB che si è ritrovato con 246 GB (il 96%!) occupati in maniera anormale. Indagando superficialmente, dalla sezione Memoria dei menu della OxygenOS si scopre che è la sezione “Sistema” quella incriminata; di conseguenza, la colpa è da attribuire ai file di sistema. Il problema è che anche rimuovendo app, pulendo la cache o cancellando foto e video si risolve il problema. Persino la formattazione non serve a niente, perché appena lo smartphone sarà configurato da 0 la memoria inizierà nuovamente a riempirsi.

A questo punto, gli utenti più esperti hanno indagato a fondo, affidandosi ai registri log contenuti in tutti gli smartphone, OnePlus compresi. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, un log è un file di testo in cui sono contenute tutte le azioni avvenute sul dispositivo (hardware e software) ed è utile per diagnosticare problemi di questo tipo. Purtroppo questo tipo di file non sono normalmente accessibili a chiunque e servono i permessi di root abilitati per entrare nelle cartelle in cui vengono memorizzati. Fortunatamente OnePlus permette questo tipo di operazioni di modding senza invalidare la garanzia.

Ed è proprio accedendo a questi registri che alcuni si sono accorti della natura di questa anomalia. All'interno della cartella “data/vendor/memorydump” vengono generati ogni giorno multipli file da centinaia di MB l'uno. E di per sé questo non sarebbe un grosso problema, log come questi vengono registrati su tutti i dispositivi elettronici che ci circondano: il problema si presenta quando non vengono cancellati automaticamente. A quanto pare, nella OxygenOS c'è un bug che impedisce a questi log di essere rimossi quando non più necessario, finendo per accumularsi fino a riempire del tutto la memoria.

La soluzione più “banale” potrebbe essere quella di tenere i permessi di root attivi e cancellare questi file ogni giorno. Ma oltre all'evidente scocciatura di dover ripetere questa azione quotidianamente, non tutti possono permettersi di tenere i permessi di root attivi: farlo significa non poter usare app bancarie e di pagamento o giochi come Pokémon GO, ma anche avere Netflix in bassa risoluzione. La vera soluzione deve arrivare da OnePlus, che dopo essere stata contattata dal team di Linus Tech Tips ha risposto di “esserne cosciente e di starci lavorando“. Peccato che siamo a giugno 2022 e le prime segnalazioni del bug risalgono a più di un anno fa.

