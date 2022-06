OnePlus aggiorna e rende più sicuri i suoi smartphone

Nel mentre si parla di prossime novità come 10T e 10RT, ma anche Nord N300 e Nord Watch, OnePlus sta rilasciando nuovi aggiornamenti per i suoi smartphone. Vediamo quali sono i modelli coinvolti, le relative novità e i link al download per scaricarli e installarli.

Nuovi aggiornamenti software per OnePlus 9, 9 Pro, Nord 2 e Nord CE 2: ecco le novità

Si parte da OnePlus 9 e 9 Pro e il nuovo aggiornamento alla build C.61 della OxygenOS 12. Ecco il changelog completo:

Sistema Migliorata la stabilità del sistema Ottimizzata la fluidità del sistema Risolto il problema per cui la cancellazione dello sfondo funzionava in modo anomalo Aggiornate le patch di sicurezza Android a 2022.05

Fotocamera Risolto il problema occasionale di arresto anomalo della fotocamera Risolto il problema per cui le foto non mostravano le informazioni sulla posizione corrette

Rete Risolto il problema dell'instabilità della rete dati mobile in alcuni scenari

Comunicazione Risolto il problema occasionale per la composizione delle chiamate



Si passa poi a OnePlus Nord 2 e all'aggiornamento C.05, sempre su base OxygenOS 12:

Sistema Risolto il problema del pop-up anomalo in alcuni scenari dopo aver premuto il tasto di spegnimento Risolto il problema dell'interfaccia anormale causato dal clic sull'avviso di aggiornamento degli adesivi Bitmoji Risolto il problema per cui le icone di gioco venivano visualizzate in modo anomalo dopo essere state rimosse da Game Space Aggiornate le patch di sicurezza Android a 2022.05

Fotocamera Risolto il problema d'arresto anomalo Ottimizzato il consumo energetico della fotocamera



Infine, ecco quali novità introduce la build A.13 della OxygenOS 11 per OnePlus Nord CE 2:

Sistema Migliorata la stabilità del sistema Aggiornate le patch di sicurezza Android a 2022.06



In tutti e quattro i casi, l'aggiornamento OxygenOS è in fase di roll-out da parte di OnePlus nelle varie aree geografiche. Quando saranno disponibili, li troverete in download nei seguenti articoli:

