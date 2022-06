Hai un vecchio flagship OnePlus? L’aggiornamento è alle porte

Altro giro, altra corsa: è nuovamente tempo di aggiornamenti per gli smartphone OnePlus, in particolare quelli per la fascia alta. Ma non tanto per quelli di ultimissima generazione, quanto per quelli ormai fuori dal mercato ma ancora nelle mani di tanti utenti.

OnePlus rilascia nuovi aggiornamenti per molti dei suoi top di gamma

Si parte dall'aggiornamento alla OxygenOS 11.0.8.1, in fase di rilascio su OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro. Ecco il changelog:

Sistema Migliorata la stabilità di sistema Aggiornate le patch di sicurezza Android a maggio 2022



Si passa poi all'aggiornamento alla OxygenOS 12 in versione C.21, rilasciata a bordo di OnePlus 8, 8 Pro, 8T e 9R:

Sistema Migliorata la stabilità di sistema Risolto il problema per cui lo schermo continuava a rimanere acceso in modo anomalo in alcuni scenari dopo il blocco Risolto il problema per cui alcune operazioni gestuali funzionavano in modo anomalo dopo aver abilitato l'avvio rapido

Fotocamera Risolto il problema dell'arresto anomalo all'apertura della feature Ultra Steady in determinati scenari



Per tutti questi smartphone, l'aggiornamento è in fase di roll-out e arriverà nel corso delle prossime settimane. Quando sarà disponibile, lo potrete scaricare e installare dagli articoli dedicati:

