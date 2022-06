OnePlus 10T: tutto quello che sappiamo finora

La compagnia cinese si prepara a lanciare il suo prossimo dispositivo dopo il modelli Ace/10R ed Ace Racing: al momento non è stato confermato ufficialmente il nome e c'è un piccolo scontro tra i principali leaker. OnePlus 10, o meglio OnePlus 10T dovrebbe essere il futuro top di gamma in arrivo e in questo approfondimento facciamo il punto della situazione su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

OnePlus 10T sarà il prossimo flagship: che cosa sappiamo fino a questo momento

Design e display

Il prossimo OnePlus 10T è stato oggetto di molteplici indiscrezioni, sia dedicate al possibile design e che alle specifiche tecniche. Per quanto riguarda il look del dispositivo ci sono varie ipotesi al riguardo ma tutte propendono per un modulo fotografico simile a quello visto a bordo del modello 10 Pro. In un caso si opta per una cover in stile OPPO K10 anche se vari insider propendono per la mancanza della collaborazione con Hasselblad. In questo caso, quindi restano due possibili design, uno molto vicino a OnePlus 10 Pro e uno che pare quasi del tutto mutuato dalla OPPO Reno 8 Series.

Passando invece ai dettagli tecnici del display, si vocifera di un'unità AMOLED con punch hole centrale, dimensioni di 6.67″, risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz, con un lettore d'impronte digitali integrato sotto il pannello e profondità colore a 10 bit.

Specifiche tecniche

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, OnePlus 10T dovrebbe avere dalla sua lo Snapdragon 8+ Gen 1: l'azienda ha già confermato l'arrivo di un top di gamma con questa soluzione e l'ipotesi più plausibile è che si tratti proprio del modello 10T. Lato memorie dovremmo avere 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di storage UFS 3.1. Per la parte energetica, si è parlato del debutto dei 150W per OnePlus; presumibilmente troveremo una batteria da 4.800 mAh. Lato software è immancabile la OxygenOS 12, su base Android 12.

Il comparto fotografico vedrebbe protagonista un sensore IMX766 da 50 MP accompagnato da un grandangolo da 8 MP ed un obiettivo macro da 2 MP. Infine ci sarebbe una selfie camera da 16 MP, inserita all'interno del punch hole.

OnePlus 10T – Prezzo e uscita

Prezzo e data di presentazione di OnePlus 10T restano le grandi incognite. Non è dato di sapere se ci sarà un rincaro rispetto all'attuale 10 Pro mentre per il possibile lancio si parla del terzo trimestre del 2022 (quindi tra luglio e settembre).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il