OnePlus 10T sarà un vero flagship killer: potrebbe costare meno di OnePlus 10 Pro

Secondo alcune fonti, sarà il flagship killer della fascia alta, pronto ad assalire il mercato con specifiche top e un prezzo molto più contenuto rispetto quello dei competitor. Parliamo di OnePlus 10T, un dispositivo del quale si è già vociferato molto e che in questi ultimi giorni è stato protagonista di una nuova serie di indiscrezioni. Se vi siete mai chiesti quand'è che OnePlus alzerà il sipario sul nuovo flagship killer e quale sarà il suo prezzo, potrebbero essere arrivate le risposte alle vostre domande.

OnePlus 10T sarà un flagship killer: uscita e prezzo svelati dagli ultimi leak

OnePlus 10T sarà l'alternativa più economica del modello lanciato a inizio anno. Sono davvero tante le indiscrezioni emerse nel corso di queste settimane, che hanno riguardato sia il design che alcune delle caratteristiche principali del prossimo smartphone.

Si dice, infatti, che OnePlus 10T sia dotato di uno schermo AMOLED da 6.67″ con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz; che sia alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 supportato da almeno 8 GB di RAM; e che il suo comparto fotografico possa contare su di un sensore principale IMX766 da 50 MP accompagnato da altri due obiettivi, un grandangolo da 8 MP e una macro da 2 MP.

Ma passiamo a informazioni più fresche. Quando arriverà il nuovo smartphone della casa cinese? Stando ad alcune fonti, il lancio di OnePlus 10T dovrebbe avvenire in India entro la fine del mese di luglio e dovrebbe essere l'ultimo flagship che l'azienda lancerà quest'anno. Per quanto riguarda il prezzo, invece, si dice che questo sarà compreso tra i 3.000 e i 4.000 yuan, ovvero tra i circa 425€ e i 568€ al cambio attuale. Ricordiamo che l'attuale OnePlus 10 Pro è stato lanciato a 919€ in Italia e a circa 4.000 yuan in Cina: insomma, il nuovo modello dovrebbe avere alcune specifiche migliorate ma debuttare ad un prezzo inferiore. Sarà davvero così? Teniamo le dita incrociate!

Lascia un commento e facci sapere cosa ne pensi di OnePlus 10T. E se il nostro articolo ti è piaciuto condividilo sui social: basta un semplice gesto per supportarci!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il