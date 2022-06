Aspettate OnePlus 10T? OnLeaks ci mostra il design nei suoi render

Sebbene non abbia un hype intorno come quello dei nuovi Xiaomi, OnePlus 10T è uno smartphone che stuzzica non pochi fan ed il suo design è sicuramente ciò che ora più preme a quest'ultimi. A questo ci pensa OnLeaks, che ha realizzato i render di quello che dovrebbe essere il nuovo flagship, mostrando un look non lontano dal 10 Pro.

Il design OnePlus 10T nei render di OnLeaks: quali differenze con 10 Pro?

Il leaker e designer ci mostra uno smartphone che a primo impatto potrebbe ricordare in maniera importante OnePlus 10 Pro, rispetto al passato dove sembrava più rivolto agli OPPO Reno 8, ma il prossimo 10T ha comunque una sua identità stilistica, con alcuni accorgimenti interessanti. Infatti, il bumper è maggiormente in rilievo rispetto al modello precedente, il flash LED sarebbe posto in alto a destra e non più in basso, viene escluso il logo Hasselblad, ha un frame in policarbonato e manca di Alert Slider. Insomma, ne guadagna in potenza e ne perde in qualità della scocca, se così si può dire.

Proseguendo, sul lato anteriore abbiamo poi un display piatto invece che curvo, come da tradizione della serie T, che punta più sulle performance che sugli accorgimenti di fino riservati alla serie regolare. La selfie camera è posta in alto al centro in un punch-hole, mentre sul retro i sensori rimarrebbero tre. OnLeaks ce lo presenta inoltre in due colorazioni, una in verde ed una in nero, come OnePlus 10 Pro.

Di solito, quando OnLeaks realizza un render, è perché questo è vicino alla realtà e dunque è piuttosto attendibile, ma bisogna comunque attendere la conferma ufficiale da parte di OnePlus che, in ogni caso, non è difficile proponga proprio questa soluzione. Per saperne di più su OnePlus 10T, vi lasciamo l'approfondimento dedicato.

