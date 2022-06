Nubia annuncia un nuovo top della serie Z, in arrivo a luglio

Arrivano novità per gli appassionati di Nubia e per tutti quelli che hanno amato l'ultimo Z40 Pro, top di gamma dallo stile unico, dotato di un comparto performante e del supporto alla ricarica magnetica. La serie Z sta per ricevere un nuovo aggiornamento e l'evento di lancio è atteso per il mese di luglio: ecco che cosa sappiamo!

Nubia rivela il debutto di un nuovo modello della serie Z: che cosa aspettarsi

A distanza di alcuni mesi dal debutto dell'ultimo Z40, Nubia si prepara ad arricchire ulteriormente la serie Z: al momento è ancora tutto molto nebuloso e mancano ancora delle certezze, anche se l'evento è stato annunciato per il mese di luglio 2022. Sembra che la casa cinese abbia intenzione di rilasciare più di uno smartphone; tra questi dovrebbe esserci anche un modello top, dato che nel post pubblicato su Weibo si fa riferimento ad un nuovo punto di riferimento per i flagship. Inoltre sembra che avremo un display flat (ricordiamo che Z40 Pro è dotato di un pannello Dual Edge). In merito al nome l'azienda non si è sbottonata ma è probabile che avremo a che fare con uno o più modelli della gamma Z40.

Si vocifera della presenza dello Snapdragon 8+ Gen 1, ultima incarnazione del chipset high-end di Qualcomm. Inoltre, alcune indiscrezioni riferiscono della possibile introduzione di una fotocamera sotto lo schermo ma ovviamente è bene prendere questo dettaglio come un semplice rumor. Per quanto riguarda invece la data dell'evento, per ora Nubia si è limitata ad un generico “luglio”: non appena ci saranno novità sui dispositivi in arrivo e sul giorno preciso, vi aggiorneremo con tutti i dettagli.

Se volete saperne di più sull'attuale top di gamma Nubia Z40 Pro, date un'occhiata alla nostra recensione dedicata al flagship!

