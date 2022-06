Micron presenta la microSD più capiente al mondo

Potrà essere utilizzata dai sistemi di video sicurezza di piccole e grandi aziende per archiviare fino a quattro mesi di registrazioni video senza la necessità di dover continuamente trasferire i dati sul cloud. Stiamo parlando di i400, la nuova tecnologia di casa Micron che, con una capacità di 1,5 TB, si aggiudica il titolo di microSD più capiente al mondo.

Micron annuncia i400, la microSD da 1,5 TB più capiente della storia

Con questa tecnologia, Micron si rivolge principalmente a quelle realtà che dispongono di accesso a internet limitato (come le navi mercantili o gli stabilimenti petroliferi) e che lavorano con immagini video di grandi dimensioni, offrendo loro la possibilità di archiviare mesi e mesi di dati in locale.

La microSD i400, infatti, non solo può archiviare fino a centoventi giorni di registrazione video, ma grazie alla sua particolare struttura NAND 3D a 176 strati riesce a garantire un perfetto funzionamento 24 ore su 24 per cinque anni consecutivi. Oltre ciò, rispetto alle tecnologie più comuni – come le schede SD per smartphone e tablet – che offrono una capacità di scrittura limitata, la nuova microSD Micron può gestire contemporaneamente la registrazione video 4K e processare fino a 8 eventi di intelligenza artificiale al secondo.

Micron ha riferito che attualmente la microSD i400 è in fase di prova con alcuni partner, ma non ha comunicato né quando verrà rilasciata ufficialmente né a che prezzo.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il