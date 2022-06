iQOO e Realme porteranno i pieghevoli in tutte le tasche

Il mercato degli smartphone foldable, ad oggi, ha sicuramente un comun denominatore importante: il prezzo alto. Questo perché i produttori sono quelli abituati a lanciare flagship di un certo peso e quindi è difficile possano costare poco. Ma c'è un sottobosco di brand partner o sub-brand che potrebbe lanciare i propri pieghevoli, come iQOO e Realme, che potrebbero abbattere il muro invalicabile degli alti costi.

iQOO e Realme: presto pieghevoli sotto i 700€ per smuovere il mercato

A parlare del futuro mercato dei pieghevoli è stato Digital Chat Station, che spiega come l'abbassamento dei costi e, di conseguenza, dei prezzi dei modelli arrivati e in arrivo, sta permettendo a più brand di approcciare a questo tipo di soluzione. Quindi, non più solo colossi come Xiaomi, OPPO, vivo, Honor e Samsung, ma anche i loro rispettivi brand “minori”, che però in Cina ed in Europa vendono e anche piuttosto bene.

Il prototipo del pieghevole Realme

Stiamo parlando appunto di Realme e iQOO, che mai come nel 2022 hanno fatto una virata importante in termini di vendite e quindi sono ritenute mature per un pieghevole. In realtà, proprio Realme aveva un concept pronto da mostrare, ma è poi finito nel “dimenticatoio”. iQOO invece è più velata in merito, visto che ci sono state indiscrezioni e nulla più. Ciò che però conta davvero è quanto potrebbero costare: si parla infatti di un prezzo inferiore ai 700€ al cambio (intorno ai 5.000 yuan), che renderebbe molto accessibile il tutto.

Questa cifra non è una novità, perché se ne era parlato di recente, ma era applicata alle case madri e non ai brand affiliati. Ora però, parlando di iQOO e Realme, tutto assume sicuramente più senso ed in effetti è anche più logico sia così. Insomma, pare si possa prospettare un fine 2022/inizio 2023 molto interessante, proprio grazie agli underdog di mercato.

